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01.04.2019
Военно-промышленный курьер

Германия продлила запрет на поставки оружия в Саудовскую Аравию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Правительство Германии продлило запрет на поставки вооружений Саудовской Аравии до 30 сентября, сообщает пресс-служба официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

Сообщается, что в заседании, посвященном этому вопросу, принимали участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также руководители немецких МИД, МВД, министерства финансов, экономики и энергетики. 

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на поставки оружия Эр-Рияду Берлин принял в 2018 году в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги в саудовском посольстве в Турции. В начале марта оружейное эмбарго было продлено до конца месяца.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Саудовская Аравия
Турция
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