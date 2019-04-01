Германия продлила запрет на поставки оружия в Саудовскую Аравию
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Правительство Германии продлило запрет на поставки вооружений Саудовской Аравии до 30 сентября, сообщает пресс-служба официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Сообщается, что в заседании, посвященном этому вопросу, принимали участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также руководители немецких МИД, МВД, министерства финансов, экономики и энергетики.
Как сообщало ИА REGNUM, запрет на поставки оружия Эр-Рияду Берлин принял в 2018 году в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги в саудовском посольстве в Турции. В начале марта оружейное эмбарго было продлено до конца месяца.
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