Военные инженеры "разминировали" более 10 км дорог на учениях под Челябинском

В учениях задействовали более 600 человек

ЧЕЛЯБИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Военные инженеры в ходе специальных учений по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств в Челябинской области обеспечили наступление мотострелковых и танковых подразделений. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа.

"Инженерно-саперные группы, используя поисковых собак и новые искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун", провели инженерную разведку участка местности на наличие противотанковых мин и взрывчатых веществ. Специалисты разминировали более 10 км грунтовых дорог, в том числе с бетонным и асфальтным покрытием, обнаружив противотанковые мины, мины-сюрпризы, самодельные взрывные устройства, замаскированные растяжки, тем самым обеспечив проход главным силам к переднему краю условного противника", - отмечается в тексте.

Всего в учениях, которые завершились в пятницу в Челябинской области, были задействованы более 600 человек личного состава и свыше 80 единиц вооружения и военной техники, включая инженерные машины разминирования ИМР-2 и танки Т-72Б3.