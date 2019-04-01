"Мы нашли, чем заинтересовать детей". Глава Юнармии — о настоящем и будущем движения

Каждый месяц значок юнармейца надевает около 10 тысяч мальчишек и девчонок. Ожидается, что уже в этом году в рядах Всероссийского военно-патриотического движения будет более полумиллиона школьников

Министр обороны РФ Сергей Шойгу среди основных задач, которым оборонное ведомство будет уделять приоритетное внимание в 2019 году, определил развитие в нашей стране юнармейского движения. Созданное в 2016-м, сегодня оно заметно расширяется в масштабах всей страны и даже за ее пределами.

По последним данным, численность участников Юнармии составляет около 380 тыс. школьников, и этот показатель ежедневно растет. Причем решение о вступлении в ряды Всероссийского военно-патриотического движения — сугубо добровольное. Ожидается, что уже через год в его рядах будет более миллиона детей.

Начальник Главного штаба движения "Юнармия" Роман Романенко Источник изображения: © Георгий Басалаев/Юнармия

О том, почему у юнармейцев такая большая популярность, какие планы по развитию детской патриотической организации уже успешно реализуются и что ожидать от Юнармии в будущем, в интервью ТАСС рассказал начальник Главного штаба движения Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко, возглавивший организацию летом прошлого года.

Юнармия — путевка в жизнь

"Юнармия позволяет увидеть и понять то главное, что действительно важно в этом возрасте: любовь к Родине, любовь к своей семье, творческая самореализация, добровольчество, осознанный выбор профессии, — говорит Романенко. — У нас проходит масса мероприятий, связанных с изучением истории и географии, много акций, которые несут в себе соревновательный момент: это и военно-спортивная игра "Победа", и походы, и экспедиции, и вахты памяти. Мы напоминаем детям о подвигах наших предков, чтобы они ни в коем случае их не забывали".

Участники нашего движения становятся и наставниками детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Наш проект "Юнармия. Наставничество" дает возможность юнармейцам стать друзьями для детей-сирот и "трудных" подростков. Помочь ребятам в трудной жизненной ситуации социализироваться, найти настоящих друзей и свой путь за пределами детского дома Роман Романенко, начальник Главного штаба движения "Юнармия"

Есть в молодежном движении и свои герои. К примеру, девятиклассник из столичной школы №480 Денис Гусенков получил медаль "Юнармейская доблесть" 1-й степени. Парень отметился во всех школьных олимпиадах, он увлекается боевыми искусствами, парашютным спортом, лыжами, водными походами. Кроме того, Денис — наставник молодых юнармейцев и волонтер.

"Вообще, "Юнармейская доблесть" — очень почетная награда, — рассказал Роман Юрьевич. — В среднем на один знак отличия претендуют 5 тысяч человек. Поэтому юным соискателям нужно показывать максимум возможного".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и представители юнармейской школы в Красноярске Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Всего за 2018 год награду получили 252 участника движения. Последняя церемония награждения состоялась в канун Нового года. Медальный зачет выглядел следующим образом: 44 золота, 19 серебра и 55 бронзы (всего 118 наград). То есть больше всего тех, кто в течение года активно участвовал в деятельности движения, становился финалистом всероссийских и международных этапов военно-спортивных игр и научных олимпиад. Именно за это присуждается знак отличия третьей степени. Медаль высшей пробы получают те, кто проявил личное мужество и героизм, а также продемонстрировал выдающиеся успехи в учебе или в общественной работе. Награда второй степени предназначена для тех, кто завоевал серебро в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. И кроме того, прошел трехлетнюю закалку в Юнармии. Так сказать, получил бесценный опыт.

"Юнармия стремится помочь тем ребятам, которые хотят развиваться и учиться. Участники нашего движения получают льготы при поступлении. Ведется активная работа с военными вузами страны, которые, при прочих равных условиях, будут предоставлять преимущества юнармейцам", — добавил начальник Главного штаба.

В настоящее время у нас есть договоренности более чем с 20 гражданскими высшими учебными заведениями, которые уже с этого года будут начислять юнармейцам дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения. Каждый вуз самостоятельно принимает такое решение, внося соответствующие изменения в положение о приеме абитуриентов Роман Романенко, начальник Главного штаба движения "Юнармия"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и представители юнармейской школы в Красноярске Источник изображения: © Георгий Басалаев/Юнармия

В летний период в России было проведено 1637 юнармейских смен в детских лагерях отдыха (в пять раз больше, чем в 2017-м) и 26 экспедиций. Число участников этих мероприятий составило 83 тыс. человек (в 2017-м — 16 тыс.). К примеру, программу "Школа юного командира" проводили в "Артеке". "Ребята прошли настоящий курс выживания: научились ориентироваться по картам и компасу, освоили технику вязания узлов, овладели искусством наведения переправ. Одним словом, это настоящие будущие командиры. С такими лично я готов отправиться и в огонь, и в воду, и в разведку, и в открытый космос!" — улыбается Романенко, два раза побывавший в космосе (общий налет составил 333 дня 10 часов 18 минут).

Отлично зарекомендовали себя и палаточные лагеря. "Это настоящий армейский лагерь, в котором юнармейцы проходят полный курс молодого бойца. Конечно, не такой серьезный, как курсанты и студенты военных вузов, все — с поправкой на возраст, — рассказывает глава Юнармии. — Но на выходе мы получаем людей, которые знают историю и военное дело, могут приготовить еду, сориентироваться в лесу, разжечь костер.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и представители юнармейской школы в Красноярске Источник изображения: © Георгий Басалаев/Юнармия

Конечно, акцент делается на военно-патриотическое воспитание, но развиваются и другие качества. Помимо строевого шага и сборки-разборки автомата ребята изучают технику спасения человека во внештатных ситуациях, учатся оказывать первую экстренную помощь. "У нас есть экспедиции по местам боевой славы, в которых можно прикоснуться к истории подвигов наших дедов и прадедов. Есть походы, в которых ищут захоронения бойцов", — отмечает Романенко.

В прошлом году на телеканале "Звезда" завершился песенный конкурс среди юнармейцев. "Из Нижнего Новгорода парень — Антон Панзин — уникальный талант! Сейчас вместе с его родными прорабатываем вопрос о его выступлении на детском "Евровидении", — говорит глава движения.

Что касается юнармейских домов, первый практический шаг был сделан в сентябре прошлого года, когда состоялось торжественное открытие Центрального дома Юнармии в Москве. Он заработал на базе 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, в котором юнармейцы обучаются по различным направлениям.

"Дети посещают мастер-классы по сборке и управлению квадрокоптерами и квадроциклами, лекции по истории и географии, организованные специалистами Русского географического общества и ДОСААФ, спортсмены ЦСКА проводят тренировки, а участники ансамбля "Юные Александровцы" учат всех желающих петь и танцевать", — перечисляет Романенко, обращая внимание на то, что у движения достаточно много партнеров — около 11 общественных организаций. Ключевой партнер — Министерство обороны РФ.

"Нас поддерживают крупные общественные структуры и бизнес. Но их помощь не ограничивается только финансами, — рассказывает он. — Это и административная поддержка, и предоставление помещений, со стороны органов государственной власти — помощь в организации мероприятий, и информационное сопровождение и, конечно же, личное участие".

Во время гражданско-патриотической акции "Служить России суждено тебе и мне!" на территории лагеря "Артек" Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Кроме того, уже сейчас открылись 17 Домов Юнармии на территории 13 субъектов Российской Федерации, а в девяти регионах органами исполнительной власти и военного управления выделены помещения. В 2020-м дома заработают во всех субъектах нашей страны.

КВН, кино и настоящие приключения

В конце прошлого года оргкомитет движения утвердил Всероссийскую юнармейскую лигу КВН. В январе подписали соглашение о сотрудничестве с творческим объединением АМиК. Первым шагом станет формирование команд. Далее — окружные игры и финал, который пройдет в Центральном академическом театре Российской армии в Москве.

"Наставниками команд выступят кавээнщики со стажем. Короли шуток помогут юнармейцам освоить профессиональный юмор, расскажут о тонкостях жанра, сориентируют в направлениях. А навыки командной игры у участников движения уже есть — "Юнармейского лего" с успехом выступает в детской лиге КВН на телеканале СТС", — говорит Романенко.

Планируем работать с киножурналом "Ералаш". Также юнармейцы будут сниматься в художественно-документальном фильме Владимира Грамматикова "Стальная дивизия". Картина расскажет об истории формирования 79-й гвардейской танковой Запорожской дивизии и важности военно-патриотического воспитания Роман Романенко, начальник Главного штаба движения "Юнармия"

Юнармия в 2019 году дала старт таким мероприятиям, как всероссийский социальный проект "Миллион добрых дел", "Верни Герою имя", "Правнуки победителей", "Бессмертный полк моей школы", которые направлены на помощь ветеранам и труженикам тыла, благоустройство памятников и воинских захоронений, шефство над детскими домами. Отметим, что в прошедшем году было организовано более 7000 различных мероприятий.

Мы практикуем и шефство над ветеранами: юнармейцы помогают по хозяйству закрепленным за их отрядом ветеранам, и делают это регулярно, а не один-два раза "для галочки" Роман Романенко, начальник Главного штаба движения "Юнармия"

В рамках историко-краеведческой деятельности совместно с Экспедиционным центром планируются летняя археологическая школа, Всероссийский детско-юношеский патриотической проект "Моя Родина — Россия", юнармейские экспедиции на острова Гогланд и Итуруп, в республики Крым и Тыву, в город Калининград.

Кстати, в этом году планируется очень масштабное мероприятие — экспедиция в Иркутскую область, Бурятию, а потом в Монголию. Примерно на 20 дней. Это все приурочено к 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

Церемония вступления в ряды юнармейцев на борту авианосца "Адмирал Кузнецов" в Мурманске Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

Что касается спорта, то к 75-летию освобождения Севастополя пройдут межрегиональные соревнования по морскому многоборью "Морская зарница". Будут также продолжены и усовершенствованы юнармейские состязания в рамках Армейских международных игр и военно-тактических игр "Заря" на полигонах Минобороны России.

В направлении научно-технического творчества главными мероприятиями станут Всероссийская юнармейская инновационно-техническая смена "Юнтех" и конкурс "Техно-юнармеец". "В целях формирования системы подготовки научных кадров в Военном инновационном технополисе "Эра" Минобороны России создан информационный ресурс по учету и ведению данных об одаренных детях и талантливой молодежи", — сказал глава движения.

Церемония вступления в ряды юнармейцев на борту авианосца "Адмирал Кузнецов" в Мурманске Источник изображения: © Георгий Басалаев/Юнармия

Кстати, еще в планах запустить новый проект "Юнармеец в профессии", который будет реализован в партнерстве с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России.

Мы хотим охватить всю отрасль ОПК, они с удовольствием идут с нами на контакт, чтобы дети на их базе развивались. Главное — ребята смогут лично поучаствовать в производстве, попробовать себя в разных профессиях, что, конечно, поможет им точнее выбрать будущую специальность! Роман Романенко, начальник Главного штаба движения "Юнармия"

Юнармейцы на встрече танков Т-34 в Наро-Фоминске, переданных из Лаоса, январь 2019 года Источник изображения: © Георгий Басалаев/Юнармия

"27 декабря мы начали принимать заявки на всероссийский конкурс "Лидеры Юнармии". За первый день поступило 15 заявок, что подчеркивает большой интерес у профессионального сообщества. Мы рассчитываем, что конкурс станет презентационной площадкой для лидеров движения, не только соберет самых ярких представителей из числа наставников, но и позволит обменяться лучшими практиками в сфере патриотического воспитания", — говорит Романенко. Победители будут рекомендованы для выдвижения кандидатурами на вакантные должности в органах управления движения.

О популярности и не только

По мнению Романенко, популярность Юнармии прежде всего связана с тем, что "над движением и в движении работают энтузиасты — люди, которые хотят на самом деле дать детям то, что не может дать школа". "Мы отвечаем современным запросам детей. Наши цели и задачи — они понятны для детей, и мы можем их заинтересовать с различных сторон", — говорит он.

Мы стараемся максимально открыть для них доступ к различной технике и процессам ее производства, как гражданской, так и военной. А для тех, кто решил стать профессиональным военным, у нас есть доступ к уникальной материально-технической базе Роман Романенко, начальник Главного штаба движения "Юнармия"

Романенко признается, что в последнее время юнармейцы часто становятся гостями и участниками на праздниках различных организаций. "Чтобы ребята в форме, выправленным строевым шагом вошли, внесли знамя, встали красиво, вручили цветы ветеранам! И это нас радует, — говорит руководитель движения. — Мы нашли, чем их заинтересовать. Им это нравится — они к нам и идут".

Он приводит интересную статистику: замечено, что среди ребят, которые занимаются в Центральном доме юнармейцев, преобладают девчонки. "Причем такие боевые, они строят мальчишек. Эти девчонки дают фору в том плане, что могут лучше подтянуться, отжаться, собрать и разобрать автомат за 14–20 секунд", — уточняет он. Есть и те, которые уже не первый год и награждены различными юнармейскими наградами. "И они — настоящие лидеры, они — лидеры тех мальчишек и девчонок, которые из их школ приходят и говорят: "Мы тоже хотим. Что нам сделать?" — говорит глава Юнармии.

Романенко вспоминает, что в 1970–1980-х годах очень большое значение придавалось именно патриотизму — было пионерское движение, комсомол. "Изучали своих героев, к нам приходили ветераны, их было много тогда. Сейчас здесь у нас немножко упущение, — признается он. — Поэтому наша задача, как руководителей движения, приложить усилия, чтобы максимально соединить историю нашей страны с молодежью, чтобы они дальше понесли передавать все это".

Юнармейцы на встрече танков Т-34 в Наро-Фоминске, переданных из Лаоса, январь 2019 года Источник изображения: © Георгий Басалаев/Юнармия

"Сегодня компьютеризация — новые телефоны, смартфоны, планшеты, игры — полностью завладела мозгом наших детей, — в завершение нашего разговора признается глава Юнармии Романенко. — А мы занимаемся тем, чтобы они оглянулись вокруг, увидели реальный мир и поняли, что он гораздо интереснее виртуального".

Роман Азанов

ТАСС благодарит за помощь в организации интервью пресс-службу Юнармии