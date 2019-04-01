Видео с кораблями НАТО в Черном море появилось в Сети

NATO'ya baДџlД± 3 savaЕџ gemisi Д°stanbul BoДџazД±ndan peЕџ peЕџe geГ§iЕџ yaptД±. BoДџaz geГ§iЕџini tamamlayan gemiler Karadeniz'e aГ§Д±ldД±. Gemilerin geГ§iЕџine sahil gГјvenlik botlarД± da eЕџlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf — DemirГ¶ren Haber AjansД± (@dhainternet) 28 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.

Турецкое информагентство Demirö ren Haber Ajans опубликовало кадры, на которых видно, как в пролив Босфор вошли четыре борта второй постоянной военно-морской группы НАТО. В акваторию Черного моря вошли нидерландский эсминец Эвертсен, канадский фрегат Торонто, испанский Санта Мария, турецкий Йылдырым, британский Реджеле Фердинанд и болгарский Дръзки.

Корабли проводят так называемую отработку взаимодействия с Украиной и Грузией. Ожидается, что два из них первого апреля пришвартуются в порту Одессы. Речь идет о фрегате Королевских военно-морских сил Канады Toronto (тип Halifax) и испанском фрегате Santa Maria (головной корабль одноименного проекта). Корабли зайдут в Одессу после того, как завершат патрулирование в Черном море, которое они ведут вместе с другими кораблями, входящими в постоянную военно-морскую группу Североатлантического альянса.

Примечательно, что корабли НАТО появились в акватории Черного моря накануне проведения президентских выборов на Украине.