СМИ: NASA провело испытание системы спасения корабля Orion

Как отмечает портал Space.com, двигатель, который прошел испытания, предназначен для безопасного увода корабля в сторону от ракеты-носителя в случае возникновения неполадок при старте

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Испытание двигателя для системы спасения нового американского космического корабля Orion провело NASA. Как сообщил в четверг интернет-портал Space.com, двигатель предназначен для безопасного увода корабля в сторону от ракеты-носителя в случае возникновения неполадок при старте.

На испытательном стенде корпорации Nortrop Grumman в Элктоне (штат Мэриленд) двигатель проработал 30 секунд и обеспечил тягу в 31 кН. При испытании поочередно включались восемь сопел, расположенных по окружности корпуса. За счет них корабль при аварийном отделении от ракеты-носителя сможет осуществить ориентацию в пространстве и обеспечить отход корабля. В случае, если старт пройдет штатно, то двигатель системы спасения будет сброшен вместе с разгонным блоком.

"Это испытание - первое из серии, по итогам которых будет дана оценка возможностей использования двигателя в будущих пилотируемых полетах", - сообщили в NASA. Неделей ранее управление провело у побережья Северной Каролины испытания системы стабилизации при приводнении корабля.

Капсулу многоразового использования Orion должна выводить на орбиту космическая транспортная система SLS - находящаяся в разработке сверхтяжелая ракета, предназначенная для лунных экспедиций. Однако если эта ракета-носитель не будет готова к 2020 году, то, по данным Space.com, Orion может быть выведен на орбиту коммерческой ракетой-носителем.

Свой первый испытательный полет в автоматическим режиме Orion совершил в декабре 2014 года с помощью ракеты Delta IV компании Boeing, однако ее эксплуатация для пилотируемых миссий в дальнейшем не планируется. В связи с этим NASA уже давно изучает вопрос о том, будут ли пригодны для запусков нового корабля другие носители, в первую очередь, Atlas V корпорации Lockheed Martin.

В ближайшие годы NASA планирует использовать корабль Orion и SLS для полетов к Луне, которые должны стать важным этапом подготовки экспедиции на Марс, планируемой на середину 2030-х годов. Американское космическое ведомство хотело бы в июне 2020 года отправить новый корабль к Луне в автоматическом режиме и без экипажа, а в 2022-м осуществить его пилотируемый полет к естественному спутнику Земли.