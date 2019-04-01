Войти
01.04.2019
РИА Новости

Военный эксперт прокомментировал заход кораблей НАТО в Черном море

161
0
-1
Нидерландский фрегат "Эвертсен" на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Нидерландский фрегат "Эвертсен" на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что альянс целенаправленно поддерживает напряженность близ границ России.

В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море. Кадры опубликованы в аккаунте турецкого информационного агентства Demirren Haber Ajans в Twitter.

Ранее в Сети появились фотографии кораблей, которые прошли через пролив Босфор. Эти кадры опубликовал портал Bosphorus Observer.

В Черное море, как сообщалось, вошли эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария". В пути их сопровождал турецкий фрегат "Гелиболу". Кроме того, французский танкер "Вар" прибыл в Стамбул вместе с группой боевых кораблей, однако не вошел в Черное море. Корабли планируют провести учения Sea Shield ("Морской щит") вместе с украинскими и грузинскими военными.

В соответствии с международной Конвенцией Монтре 1936 года военные корабли нечерноморских государств вправе находиться в его акватории не более 21 суток.

В феврале этого года в Одессу заходил ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук". Официально заявлялось, что визит был нацелен на "проведение операции по обеспечению безопасности на море и повышению стабильности в этом регионе".

США как лидер НАТО нацелены на дестабилизацию региона, считает военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

"Это попытка создать очаг напряженности в Черном море. Это связано и с выборами на Украине, и с тем, что Россия заявляет такую твердую позицию по Венесуэле. Это свидетельствует о том, что США продолжают политику давления на Россию. Хотя, возможно, это и попытка администрации (президента США Дональда) Трампа еще раз продемонстрировать, что никакого "сговора с Россией" нет. В любом случае все это, к сожалению, не способствует укреплению мира, а направлено, наоборот, на дестабилизацию. При таких их действиях обстановка в Черном море будет обостряться еще больше", – считает Александр Жилин.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Грузия
Испания
Канада
Нидерланды
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
09.04.2018
НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
28.03.2018
Раздвоение наличности
28.02.2018
Конструктивная вражда
16.06.2016
Варшавский саммит НАТО – театр одного актера
08.10.2007
НЕСКОНЧАЕМАЯ МИЛИТАРИЗАЦИЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. Военные расходы всех стран мира продолжают расти, утверждают эксперты СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века