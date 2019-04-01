Военный эксперт прокомментировал заход кораблей НАТО в Черном море

Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что альянс целенаправленно поддерживает напряженность близ границ России.

В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море. Кадры опубликованы в аккаунте турецкого информационного агентства Demirren Haber Ajans в Twitter.

Ранее в Сети появились фотографии кораблей, которые прошли через пролив Босфор. Эти кадры опубликовал портал Bosphorus Observer.

В Черное море, как сообщалось, вошли эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария". В пути их сопровождал турецкий фрегат "Гелиболу". Кроме того, французский танкер "Вар" прибыл в Стамбул вместе с группой боевых кораблей, однако не вошел в Черное море. Корабли планируют провести учения Sea Shield ("Морской щит") вместе с украинскими и грузинскими военными.

В соответствии с международной Конвенцией Монтре 1936 года военные корабли нечерноморских государств вправе находиться в его акватории не более 21 суток.

В феврале этого года в Одессу заходил ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук". Официально заявлялось, что визит был нацелен на "проведение операции по обеспечению безопасности на море и повышению стабильности в этом регионе".

США как лидер НАТО нацелены на дестабилизацию региона, считает военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.