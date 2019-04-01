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01.04.2019
Lenta.ru

Застигнутая "врасплох" АПЛ выпустила "Калибр"

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Атомная подводная лодка (АПЛ) "Северодвинск" провела успешный пуск крылатой ракеты "Калибр", будучи пришвартованной к пирсу, пишут "Известия".

Издание отмечает, что таким образом моряки продемонстрировали возможности "застигнутой врасплох" субмарины решать боевые задачи, когда "не работает ряд узлов и систем".

По мнению руководителя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитана первого ранга Игоря Курдина, на рубеже 1960-1970-х годов в СССР научили АПЛ второго поколения применять межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) непосредственно от причала, что повысило боевую эффективность оружия.

"У флота не всегда есть время на развертывание, необходимое для того, чтобы корабли отошли от причала и проследовали в заранее намеченный район нанесения удара. Подводники должны уметь при необходимости применить свое основное оружие тут же, не отходя от пирса", — сказал эксперт.

В феврале сообщалось, что для использования "Калибра" в наземном варианте необходимо внести изменения в систему управления и программное обеспечение ракеты.

Ранее в том же месяце министр обороны Сергей Шойгу заявил, что наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности и наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности будут разработаны в течение 2019-2020 годов.

Головную многоцелевую АПЛ проекта 885 ("Ясень") "Северодвинск" ВМФ России принял в 2014 году. В настоящее время субмарина является единственным действующим кораблем серии. В ближайшие пару лет российские моряки должны получить еще шесть таких субмарин. Подлодки отличает возможность комбинирования ракетного и торпедного вооружения. Максимальная глубина погружения корабля составляет 600 метров, надводная скорость — 16 узлов, подводная — 31 узлов. Экипаж АПЛ — 90 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
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