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01.04.2019
Военное обозрение

В США заявили о китайской угрозе в виде скрываемых в контейнерах ракет

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В американских СМИ обозначили очередную угрозу в адрес Штатов. Издание WFB (The Washington Free Beacon), приводя мнение эксперта Международного центра стратегии Рика Фишера, сообщает, что такой угрозой являются новые китайские крылатые ракеты. Речь идёт о ракетах, которые создаются КНР.

Источник изображения: YouTube

По версии американского эксперта, китайские КР могут маскировать с помощью обычных торговых контейнеров. Фишер сообщает, что размещение ракет в контейнерах и позволяет тому же Китаю "скрыто угрожать Америке".

В материале говорится, что есть вероятность прибытия в американский порт, например в Сиэтл, китайского торгового судна, на борту которого Пекин "может разместить несколько контейнеров с ракетами".

Фишер:

Это даёт им новые возможности. Они могут находиться в порту Сиэтла и ждать приказа на пуск крылатых ракет по Китсап.

Для справки: Китсап – военно-морская база США, относится к Тихоокеанскому командованию ВМС.

Тот же американский эксперт заявляет, что Китай разрабатывает ракеты с электромагнитными боеголовками, способными выводить из строя, например, электронику субмарин с атомным оружием на борту.

Из материала:

Сегодня такие мощные электромагнитные супербоеприпасы создают в Китае, России, Иране и Северной Корее. С их помощью они собираются выводить из строя электронику.

Вряд ли можно будет удивляться, если на основе этой публикации в США родится доклад, во время представления которого перед конгрессменами Пентагон попросит дополнительного финансирования "на защиту от контейнерной и электромагнитной угрозы со стороны русских, китайцев, иранцев и северокорейцев". Обычно в США этим всё и заканчивается – новые миллиарды выделяются, раздувая и без того колоссальный по своим объёмам военный бюджет.

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Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
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