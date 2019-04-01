В США выявлены проблемы у стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer

Стали известны причины, по которым в США было принято решение о приостановке полётов стратегических бомбардировщиков B-1B. В так называемом Командовании глобальных ударов заявлено, что американские стратеги пока будут находиться на земле – до окончания работы специальной комиссии и до устранения выявленных проблем.

Источник изображения: ВВС США

Комиссия, инспектирующая парк B-1B Lancer, выявила проблемы с тормозными парашютами у бомбардировщиков. Отмечено, что парашютные системы торможения не всегда справляются с нагрузками, вызванными массой бомбардировщика с полным боекомплектом на борту во время посадки. У специалистов возникли вопросы к тому, как "ведут себя" парашюты тормозной системы в упомянутом случае.

По некоторым данным, у нескольких стратегических бомбардировщиков было выявлено спутывание элементов парашютной тормозной системы.

Официально эта информация на данный момент не подтверждена. Однако известно, что техническим специалистам придётся потратить немало времени, чтобы осуществить доработку парашютной тормозной системы на всех бомбардировщиках такого типа ВВС США.

Нужно отметить, что это уже второе решение командования о приостановке полётов B-1B за последние годы.

Для справки: сверхзвуковой стратегический бомбардировщик эксплуатируется в США с 1984 года. Общее число таких самолётов в составе американских ВВС – около сотни.