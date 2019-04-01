Войти
01.04.2019
Военное обозрение

В США выявлены проблемы у стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer

167
0
0

Стали известны причины, по которым в США было принято решение о приостановке полётов стратегических бомбардировщиков B-1B. В так называемом Командовании глобальных ударов заявлено, что американские стратеги пока будут находиться на земле – до окончания работы специальной комиссии и до устранения выявленных проблем.

Источник изображения: ВВС США

Комиссия, инспектирующая парк B-1B Lancer, выявила проблемы с тормозными парашютами у бомбардировщиков. Отмечено, что парашютные системы торможения не всегда справляются с нагрузками, вызванными массой бомбардировщика с полным боекомплектом на борту во время посадки. У специалистов возникли вопросы к тому, как "ведут себя" парашюты тормозной системы в упомянутом случае.

По некоторым данным, у нескольких стратегических бомбардировщиков было выявлено спутывание элементов парашютной тормозной системы.

Официально эта информация на данный момент не подтверждена. Однако известно, что техническим специалистам придётся потратить немало времени, чтобы осуществить доработку парашютной тормозной системы на всех бомбардировщиках такого типа ВВС США.

Нужно отметить, что это уже второе решение командования о приостановке полётов B-1B за последние годы.

Для справки: сверхзвуковой стратегический бомбардировщик эксплуатируется в США с 1984 года. Общее число таких самолётов в составе американских ВВС – около сотни.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
21.07.2017
Чемезов о программе FGFA
26.05.2015
Секретный «мини-шаттл» даст США уникальные возможности в космосе
23.05.2011
США продлят срок службы ядерного оружия
13.01.2011
Правительство Бангладеш рассматривает возможность закупки подводных лодок
03.04.2009
СОКРАЩЕНИЕ ЯДЕРНЫХ БОЕЗАРЯДОВ РФ И США ЗАВИСИТ ОТ ПОЗИЦИИ ПО ПРО - ГЕНЕРАЛ ЕСИН
23.08.2007
Boeing и ВСМПО-Ависма создадут СП по обработке титановых деталей для самолета Boeing 787 Dreamliner
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века