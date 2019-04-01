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01.04.2019
Военное обозрение

Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита

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Москва завершила поставку 64-х основных боевых танков Т-90С/СК во Вьетнам. Информацию об этом подтвердила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Источник изображения: YouTube

По информации, полученной из кругов, близких к сделке, "многогранный контракт" на приобретение основных боевых танков, подписанный в 2016 году, "выполнен в соответствии с первоначальным графиком".

Все финансовые вопросы по контракту были решены, вьетнамские танкисты и технические специалисты уже прошли обучение

- добавил источник.

Представитель Народной армии Вьетнама рассказал, что Т-90 поставлялись двумя большими партиями, каждая из которых насчитывала не менее 30 машин.

Первая поставка была осуществлена в декабре прошлого года, вторая партия поступила во Вьетнам в конце февраля

- сказал источник, добавив, что Народная армия получила ОБТ, оснащенные реактивной броней "Контакт-5".

Т-90 С/СК заменят устаревшие китайские Type 59 и немодернизированные танки T-54 советской эпохи

- подвел итог российский чиновник, отметив, что вьетнамские вооруженные силы уже приступили к эксплуатации новых машин.

В июле 2017 года вьетнамские государственные информационные агентства подтвердили, что Ханой заказал 64 T-90С, включая неизвестное число вариантов T-90СК, указав, что поставка будет финансироваться за счёт кредита, предоставленного Москвой.

T-90С - базовая экспортная модель, вариант с артикулом "СК" - командирская версия с дополнительными системами навигации и связи. На экспортном варианте отсутствуют прожекторы электронно-оптической системы "Штора", вместо нее установлены блоки встроенной динамической защиты. Кроме того, с учетом местных условий танк оснащен кондиционером.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Вьетнам
Китай
Россия
Продукция
Type 59
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
ФСВТС РФ
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1 комментарий
№1
01.04.2019 01:59
Каждый не погашенный кредит выданный правительством РФ пора погашать за счет личного имущества чиновников РФ и членов их семей,чтобы не повадно было разбазаривать деньги РФ !
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