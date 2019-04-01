Еще один одноразовый транспортный беспилотный летательный аппарат

Австралийская компания SYPAQ сообщила, что 12 марта 2019 года подписала контракт с министерством обороны Австралии на сумму более 1 млн австралийских долл сроком на один год на разработку и испытания в интересах австралийской армии дешевого одноразового транспортного беспилотного летательного аппарата Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS).

Уменьшенный демонстратор создаваемого в интересах австралийской армии дешевого одноразового транспортного беспилотного летательного аппарата SYPAQ Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), февраль 2019 года (с) SYPAQ

Компания SYPAQ уже провела демонстрации уменьшенной версии демонстратора этого аппарата, разработанной и построенной при участии студентов Академии австралийских сил обороны (Australian Defence Force Academy - ADFA). Характеристики предполагаемого к созданию для армии "операционного" БЛА не раскрываются.

Насколько можно судить, конструктивно данный аппарат должен быть близок отрабатываемым американской компанией Logistics Gliders по заказу Корпуса морской пехоты США одноразовым дешевым безмоторным транспортным БЛА, представляя собой схожую упрощенную "коробчатую" конструкцию из простых и недорогих материалов. В обоих случаях главной задачей считается скрытная доставка небольших грузов передовым частям или силам, находящимся в тылу противника.

Однако в отличие от американского безмоторного БЛА-планера, австралийский Corvo PPDS должен быть оснащен двигателем и запускаться преимущественно с земли. Сообщается, что предуматриваются два основных режима полета к точке доставки - маловысотный полет под двигателем, или малошумный планирующий полет с выключенным двигателем (или использование безмоторного режима только на конечном участке). Полет БЛА предполагается полностью автономным, по заданной программе.

Уменьшенный демонстратор создаваемого в интересах австралийской армии дешевого одноразового транспортного беспилотного летательного аппарата SYPAQ Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), февраль 2019 года (с) SYPAQ