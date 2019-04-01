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01.04.2019
bmpd.livejournal.com

Мьянманский легкий танк

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Как сообщается на странице "Myanmar Defence Weapons" в Faceebook.com, армия Мьянмы построила опытный образец легкого танка, представляющего собой гибрид шасси советской 122-мм самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" (в публикации шасси ошибочно идентифицировано как МТ-ЛБМШ) с установленной на нем башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.

Опытный образец построенного в Мьянме легкого танка, представляющего собой гибрид шасси советской 122-мм самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" с установленной на нем башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter (с) Myanmar Defence Weapons / www.facebook.com

Напомним, что в начале 2014 года украинский ГК "Укроборонпром" заключил не афишировавщшийся контракт на поставку в Мьянму комплекта оборудования для производства сварных корпусов для легкобронированной техники БТР-4У и 2С1У. с целью организации производства в Мьянме бронетранспортеров БТР-4У и машин 2С1У. Обозначение 2С1У ранее имел украинский вариант модернизации 122-мм самоходной гаубицы 2С1, однако, в данном случае, возможно, имеется в виду организация сборки в Мьянме гусеничных машин на основе ходовой части и бронекорпуса 2С1 - и, видимо, одной из этих машин может быть данный легкий танк (возможно, созданный также при украинском участии).

Поставки оборудования по данному контракту осуществлялись "Укроборонпромом" в Мьянму в 2016 году, а в начале 2019 года снова публиковалась информация о планах организации сборки в Мьянме БТР-4У (впрочем, до сих пор не начатой).

В 2006-2009 годах Мьянма получила с Украины 26 модернизированных гусеничных бронированных машин МТ-ЛБМШ с установленным украинским боевым модулем "Шквал". В октябре 2017 года генеральный директор ПАО "Харьковский тракторный завод" (на котором в советское время выпускались самоходные гаубицы 2С1 и бронированные тягачи МТ-ЛБ) Андрей Коваль заявил, что предприятие получило новый заказ на поставку в Мьянму "всей номенклатуры техники на шасси МТ-ЛБ".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Мьянма
Украина
Продукция
Гвоздика
МТ-ЛБ
Шквал
Компании
Укроборонпром
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