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01.04.2019
Интерфакс-АВН

Трамп заявлял о возможности использования "ядерного чемоданчика" против КНДР - CNN

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Пуэрто-Рико в 2017 году заявлял о возможности использования "ядерного чемоданчика" против Северной Кореи, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что президент США посещал остров, чтобы оценить ущерб, нанесенный ураганом Мария.

Однако люди, знакомые с деталями визита, сообщили СМИ, что эта ситуация была не единственной темой, волновавшей президента.

По их словам, в какой-то момент Д.Трамп заявил о возможности использования "ядерного чемоданчика" для санкционирования атаки на Северную Корею.

"Это то, что у меня есть для Кима (Ким Чен Ын - лидер КНДР)", - процитировали президента три анонимных источника телеканала.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло в интервью CNN отказался подтвердить замечание Д.Трампа о "ядерном чемоданчике". Однако он отметил, что обсуждались вопросы, не связанные с островом.

"Были и другие темы, которые обсуждались, но, на мой взгляд, единственным фокусом этой поездки должно было быть Пуэрто-Рико. Он (президент США-ИФ) говорил о целом ряде других вопросов, но я бы предпочел оставить эти разговоры при себе", - заявил Р.Росселло.

Примерно в это время Д.Трамп был вовлечен в словесную войну с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Северной Корее лучше не делать больше угроз Соединенным Штатам. (...) Они (КНДР - ИФ) будут встречены огнем, яростью и откровенной силой, подобных которым этот мир никогда прежде не видел", - говорил американский президент журналистам в августе 2017 года.

С тех пор отношения между двумя лидерами улучшились, они провели два саммита.

Первый в истории саммит США - КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США -КНДР. Саммит закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Вьетнам
КНДР
Сингапуp
США
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
Проекты
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