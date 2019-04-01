ВВС Франции получили все заказанные учебно-тренировочные самолеты Pilatus PC-21

Как сообщил известный авиационный ресурс Scramble , ВВС Франции получили все 17 построенных для них швейцарской компанией Pilatus Aircraft турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов PC-21. Самолеты вошли в состав летной школы l'École de Pilotage de l'Armée de l'Air 00.315 "Général Pierre Jarry" (EPAA00.315), осуществляющей основной этап летной подготовки летного состава боевой авиации ВВС Франции, и базируются на аэродром Коньяк-Шатобернар (Сognac/Châteaubernard) на юге Франции. В составе парка данной школы самолеты РС-21 заменили эксплуатировавшиеся с 1984 года поршневые учебно-тренировочные самолеты Socata TB-30 Epsilon.

Все 17 поставленных для ВВС Франции турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Pilatus PC-21. Коньяк-Шатобернар, март 2019 года (с) ВВС Франции

Напомним, что самолеты РС-21 в интересах ВВС Франции будут эксплуатироваться компанией Babcock Mission Critical Services France (BMCSF), являющейся французским отделением британской группы Babcock и заключившей 30 декабря 2016 года с Главным управлением вооружений (Direction générale de l’armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции контракт на предоставление на подрядной основе в течениии восьми лет (с опционом еще на три года) услуг по основной подготовке пилотов для ВВС Франции по программе FOMEDEC. Стоимость контракта более 500 млн евро.

Субподрядчиком BMCSF по данному контракту выступает швейцарская авиастроительная компания Pilatus Aircraft, которая поставила BMCSF 17 самолетов Pilatus PC-21 (и два комплексных наземных тренажера), на которых и будет осуществляться основной этап подготовки летного состава для ВВС Франции. После обучения на РС-21 силами BMCSF, летчики будут проходить этап повышенной подготовки на реактивных учебно-боевых самолетах Alpha Jet в учебном центре ВВС Франции на авиабазе ВА120 в Казо в составе эскадрильи EE 3/8 "Côte d'Or" . Ежегодный налет французских РС-21 по условиям контракта должен составлять от 11,5 до 13,5 тысяч летных часов, также предусматривается от 6200 до 8700 часов функционирования наземных тренажеров. Ежегодно должна обеспечиваться подготовка 60 человек нового летного состава - 30 летчиков и 10 штурманов-операторов ВВС, 10 летчиков авиации ВМС и 10 летчиков-инструкторов, а также квалификационная переподготовка и подтверждение классности 50 действующих летчиков.

Обучение на РС-21 в EPAA00.315 должно быть начато летом 2019 года. Самолеты РС-21 несут полную окраску и опознавательные знаки ВВС Франции. Предполагается, что с конца 2022 года все поставленное по данному контракту имущество, включая самолеты РС-21, юридически перейдет в собственность министерства вооруженных сил Франции.

BMCSF сейчас выступает во Франции оператором гражданской вертолетной медицинской службы HEMS, располагая 27 медицинскими вертолетами на 24 площадках по всей Франции.

Первый самолет РС-21, построенный для Франции по данному контракту (бортовой номер "01", серийный номер 293, регистрационный номер 709-FC, временная швейцарская регистрация НВ-HVA), совершил первый полет на предприятии компании Pilatus Aircraft в Буоксе близ Штанса 10 июля 2017 года. К маю 2018 года там были изготовлены все 17 самолетов РС-21 по данному контракту, первые два самолета прибыли во Францию на на аэродром Коньяк-Шатобернар 30 августа 2018 года.

Все 17 поставленных для ВВС Франции турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Pilatus PC-21. Коньяк-Шатобернар, март 2019 года (с) ВВС Франции