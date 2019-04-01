Активная фаза учений ВВО в Забайкалье завершилась разгромом условного противника

Боевой стрельбой уничтожили более 700 мишеней

ЧИТА, 29 марта. /ТАСС/. Более 3 тыс. военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) в ночь на пятницу разгромили условного противника на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Завершилась активная фаза масштабных учений, сообщила пресс-службе округа.

"На полигоне Цугол в ходе масштабных учений с группировкой войск ВВО в Забайкальском крае состоялись два этапа боевой стрельбы, один из которых проведен в темное время суток. Более 3 тыс. военнослужащих ВВО ночью завершили разгром условного противника. Активная фаза учений проведена при низкой температуре воздуха и сильном ветре", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ночью резерв общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкалье, после наступления занял наиболее выгодный рубеж обороны. "Проведя необходимые действия по подготовке обороны, личный состав отдельного мотострелкового соединения округа, дислоцированного в городе Борзя Забайкальского края, успешно отразил контратаку условного противника. Более 700 мишеней были уничтожены боевой стрельбой экипажей танков, БМП-2, самоходных артиллерийских установок "Акация", расчетами РСЗО "Торнадо-Г", стрелковым оружием и гранатометами", - добавили в ВВО.

До этого армейский резерв на танках Т-72б3 и БМП-2 форсировал реку Онон по ледовым переправам и вышел на указанный рубеж. Толщина льда позволила перейти тяжелым боевым машинам весом около 45 т на противоположный берег и выполнить задачу.

Артиллерийская группировка округа, созданная в рамках учения, огнем ствольной и реактивной артиллерии, в том числе дальнобойных систем залпового огня "Ураган" уничтожила крупные резервы условного противника. "Более 20 самолетов и вертолетов, в том числе Су-25 "Грач", Су-30см, Су-34, Ми-24 бомбовыми ударами и пусками ракет подавили системы ПВО и уничтожили критически важные объекты", - отметили в пресс-службе.

В учениях, которые начались в Забайкалье 25 марта, участвуют около 10 тыс. военных, задействовано более 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Как ожидается, маневры завершатся 29 марта.