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01.04.2019
ТАСС

Артиллеристы юга России применили ракеты для выполнения задач учений в пяти регионах

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РПГ-7
Стрельба из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на учениях морской пехоты Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

В учениях участвовали более 5 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Ракетные и артиллерийские соединения 58-й и 49-й общевойсковых армий на Северном Кавказе, ракетные корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии приняли участие в учениях на территории пяти регионов России. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Южного военного округа.

"В ходе однодневных учений ракетные и артиллерийские соединения, расчеты кораблей отработали более 900 нормативов, в том числе по уничтожению целей противника оперативно-тактическими ракетами", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

В частности, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" ракетного соединения из Северной Осетии электронными пусками со ставропольского полигона уничтожили объекты в горах Кавказского хребта.

В пресс-службе уточнили, что одновременное управление огнем было организовано с командных пунктов объединений в Дагестане, Северной Осетии, Ростовской области, Крыму и на Ставрополье.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 5 тыс. военнослужащих, были задействованы свыше 500 единиц артиллерийских установок и ракетных комплексов и десятки беспилотников.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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