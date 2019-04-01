Источник: Ту-204-300 для ЦПК оснастят медицинскими капсулами для реабилитации космонавтов

В Центр подготовки космонавтов должны поступить два таких самолета, уточнил собеседник ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Самолет Ту-204-300 для Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) оснастят медицинскими капсулами. Они позволят начать реабилитацию экипажа на борту воздушного судна, сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Два Ту-204-300, сделанных для ЦПК, оборудованы медицинскими капсулами, которые позволяют начать реабилитацию участников длительных экспедиций на Международную космическую станцию во время полета с космодрома Байконур в Москву", - отметил собеседник агентства.

В ЦПК должны поступить два таких самолета. Первый из них (борт, названный в честь конструктора Сергея Королева) прилетит с ульяновского предприятия "Авиастар-СП" на аэродром Чкаловский 29 марта около 17:00 мск. Второй самолет, который назовут в честь первого космонавта "Юрий Гагарин", будет передан позже.

Источник уточнил, что передача Ту-204-300 станет "началом планового обновления всего авиационного парка Роскосмоса", поскольку существующий состоит из "старых самолетов с выработанным ресурсом".

Сейчас авиапарк госкорпорации включает Ту-134 в аэропорту Внуково и на аэродроме Чкаловский, Ан-24 и Ан-26 у самарского ракетно-космического центра "Прогресс", а также Ан-12 в аэропорту Внуково.