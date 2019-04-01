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01.04.2019
Интерфакс-АВН

Центральное командование США возглавит генерал Маккензи

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Центральное командование США (CENTCOM)
Центральное командование США (CENTCOM).
Источник изображения: Twitter

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Джозеф Вотел уходит в отставку, его место займет генерал Кеннет Маккензи, сообщил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

"Сегодня было честью отдать должное уходящему в отставку командующему CENTCOM генералу армии США Вотелу за его почти 40 лет выдающейся службы и поприветствовать генерала Маккензи, который возглавит Центральное командование США", - написал П.Шанахан в своем Twitter.

CENTCOM - единое командование в составе Вооружённых Сил США, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

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США
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