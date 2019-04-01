Российская самоходная пушка "Малка" сможет бить на 120 км

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российские 203-мм самоходные пушки 2С7М "Малка" до принятия на вооружение новейших САО 2С35 "Коалиция СВ" остаются самыми дальнобойными в вооруженных силах России.

В 90-е годы в ряде изданий сообщалось, что они могут поражать цели на дистанции 55 км. Возможно, эти характеристики специально завышались в рекламных целях. Сейчас же упоминается о более "скромных" 47 км.

Если говорить о других характеристиках, то скорострельность доходит до 3 выстрелов в минуту. Экипаж САУ составляет 6 человек. Вес - 46,5 т. Мощность двигателя - 840 л.с. Максимальная скорость - более 50 км/ч. Запас хода - более 600 км.

Ранее считалось, что "Коалиции СВ" со временем станет основным орудием Российской армии. Однако, исходя из нынешних экономических реалий, вряд ли это произойдет в обозримом будущем. В лучшем случае в войсках начнут заменять устаревшие 2С1 и 2С3 различных модификаций.

По всей видимости, надолго служить останутся модернизированные 2С19. Что же касается 2С7М, то ее тоже можно доработать. По крайней мере, это утверждали создатели самоходки в беседе с автором этой публикации. Например, современные технологии позволяют увеличить дальность стрельбы до 100, а, возможно, и до 120 км. При этом высокоточный снаряд будет наводиться на цель с помощью навигационных спутников. В результате появится возможность поражать объекты далеко за линией фронта. Поэтому, не исключено, что и "Малки" станут самоходками-долгожителями.

Лев Романов