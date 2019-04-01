Российские истребители за неделю пять раз поднимались на перехват у границ РФ

Воздушную разведку вдоль российских границ вели 22 самолета

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российские истребители пять раз за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы страны. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 22 летательных аппарата. По сведениям издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 286 летных смен на 69 аэродромах.