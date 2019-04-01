Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

Российские военные специалисты должны покинуть Венесуэлу, если они находятся там для поддержки президента Николаса Мадуро. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.

Он отметил, что если цель пребывания российских военных в том, чтобы продлить срок пребывания у власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то последствием этого станут страдания народа этой страны, пишет Reuters.

По его мнению, поддержка России углубит социально-экономический кризис региона, который можно преодолеть, если провести выборы нового правительства при временном руководстве страной лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

25 марта газета El Comercio сообщила, что два самолета с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в международный аэропорт Каракаса. Позже дипломатический источник сообщил, что российские самолеты прилетели в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между Каракасом и Москвой.

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Таким образом она отреагировала на заявление генерального секретариата Организации американских государств (ОАГ), в котором Россию обвинили в "военном вторжении на территорию Венесуэлы" и нарушении суверенитета республики.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.