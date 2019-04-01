Стражи неба из Поднебесной

О стратегическом направлении развития военной авиации Китая

9 марта 2017 года Центральное телевидение Китая официально объявило о том, что на вооружение Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) приняты тяжелый (по китайской классификации) истребитель "Цзянь-20" (J-20), тяжелый военно-транспортный самолет "Юнь-20" (Y-20), а также стратегический бомбардировщик "Хун-6К" (H-6К) – доработанный вариант самолета, созданного на базе нашего Ту-16.

ПЕРВЕНЕЦ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

Первый принятый на вооружение китайский высокоманевренный истребитель, изготовленный по "стелс"-технологии, J-20 по китайской номенклатуре относят к истребителям четвертого поколения, а по западной – к истребителям пятого поколения. Согласно принятой в КНР классификации, самолет называют "Вэй Лун" ("Грозный дракон"), а по классификации НАТО – "Fire Fang" ("Огненный зуб"). Свой первый полет "Цзянь-20" совершил 11 января 2011 года.

J-20 спроектирован специалистами НИИ авиационного проектирования, расположенного в городе Чэнду провинции Сычуань, а изготовлен Авиационно-промышленной корпорацией, расположенной там же. Стоимость производства одной машины составляет примерно 120 млн долл. (по состоянию на 2017 год). Предшественником J-20 считается J-10 – всепогодный многоцелевой истребитель четвертого поколения (по западной номенклатуре), а его преемником – истребитель J-20В, принятие которого на вооружение ВВС НОАК планируется примерно в 2025 году.

26 января 2011 года в Китае запущен веб-сайт вопросов и ответов "Чжи Ху" ("Знай!"), на котором пользователи задают вопросы на интересующие темы и отвечают на эти вопросы. 28 сентября 2018 года на сайте появился комментарий с ником "Го Пин" ("Спокойствие государства"): некоторые пользователи полагают, что за периодически появляющимися с этим ником комментариями стоит влиятельный государственный орган, возможно, даже Канцелярия Государственного совета КНР по вопросам информации. В упомянутом комментарии было сказано: "В условиях сложной, запутанной международной обстановки опора на собственные силы – это то эффективное средство, которое позволило Китаю встать в один ряд с мировыми нациями, и Ян Вэй для Китая – маяк на этом пути".

Ян Вэй – генеральный конструктор истребителя J-20, 1963 года рождения, в 2017 году избран академиком Китайской академии наук, а в 2018 году сделал в СМИ заявление о том, что в Китае начался первый этап работ по проектированию истребителя шестого поколения (по западной номенклатуре). Кроме того, после принятия J-20 на вооружение ВВС НОАК Ян Вэй стал заметным партийным деятелем – по итогам состоявшегося в октябре 2017 года XIX съезда КПК он избран кандидатом в члены Центрального комитета Коммунистической партии Китая; также он делегат сессии Всекитайского собрания народных представителей.

"РАПТОРУ" НЕ УСТУПАЕТ

27 июля 2017 года, в канун 90-летия создания НОАК, на 4-м канале Центрального телевидения Китая в рубрике "Подробно о международных событиях" вышла передача "Прогресс модернизации вооруженных сил Китая", в которой рассказывалось о том, как, сделав рывок в развитии своих вооруженных сил в 1990-е годы ХХ века и выйдя на мировой уровень, Китай и сегодня продолжает непрерывную модернизацию НОАК. В частности, в передаче рассказывалось о новом китайском истребителе J-20, который еще 1 ноября 2016 года оказался в центре внимания на 11-м международном авиасалоне, проходившем в китайском городе Чжухай (провинция Гуандун). Сообщалось, что на J-20 установлен двигатель китайского производства, а самолет может нести ракеты класса "воздух–воздух", "воздух–корабль", "воздух–поверхность" и по своим боевым возможностям не уступает американскому истребителю F-22 "Раптор".

В групповом воздушном бою, говорилось в передаче китайского телеканала, включенная бортовая РЛС одного J-20 способна одновременно вести множество целей и, используя каналы передачи цифровых данных, передавать эти данные другим истребителям своей группы. При этом у последних РЛС остаются выключенными, благодаря чему достигаются скрытное сближение данных машин с противником и внезапная атака его самолетов. Отмечалось, что именно такова классическая тактика ведения воздушного боя изготовленными по "стелс"-технологии высокоманевренными истребителями.

Как подчеркнул выступавший в этой телепередаче спецобозреватель Центрального телевидения Китая, старший полковник ВМС НОАК Цао Вэйдун, на тот момент, помимо Китая, только США имели на вооружении изготовленные по "стелс"-технологии высокоманевренные истребители – F-22 и F-35. Что же касается аналогичного российского истребителя Су-57, то он, по словам китайского специалиста, находится в стадии разработки и на вооружение ВКС России пока не принят (8 февраля 2018 года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, занимающий сегодня пост вице-премьера, сообщил о начале опытно-боевой эксплуатации истребителя Су-57. – "НВО").

При этом китайский эксперт добавил, что разработку современного "умного" истребителя ведет и Япония, но на данный момент она располагает лишь опытным образцом, который не может применяться в бою, поскольку не обладает соответствующими тактико-техническими характеристиками (ТТХ). По мнению Цао Вэйдуна, китайский "стелс"-истребитель J-20 не уступает американскому F-22, а это значит, что Китай вошел в число наиболее технологически развитых стран мира.

ВНИМАНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Принятие J-20 на вооружение ВВС НОАК не только удостоилось в Китае высокой официальной оценки, но и вызвало активный интерес китайских пользователей Сети, в частности пользователей сайта "Чжи Ху". Особое внимание комментаторы сайта "Чжи Ху" уделяют сравнению боевых возможностей J-20 и F-22, что, впрочем, неудивительно с учетом смещения в XXI веке центра военно-политической активности США в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и нарастающего здесь военно-политического противостояния Пекина и Вашингтона.

Так, в октябре 2017 года, комментируя тему сравнения J-20 и F-22, пользователь, которого зовут Чжан Яхуэй, приводит целый ряд конкретных фактов и замечаний, касающихся этой темы.

Этот пользователь довольно подробно рассказывает о себе: выпускник Авиационного института Северо-Западного политехнического университета в городе Сиань (провинция Шэньси) по специальности "производство летательных аппаратов", в настоящее время является доктором наук в области "механика деформируемого твердого тела". Чжан Яхуэй очень гордится своей альма-матер, подчеркивает, что, как его научили в годы учебы, умеет хранить секреты, связанные с авиацией Китая, и военную тайну, поэтому говорить на узкоспециальные темы не станет. Хотя, по его словам, большинство его однокурсников работают сегодня в сфере самолетостроения и ракетостроения, а потому сам он в курсе новостей, многочисленных мнений и даже ироничных замечаний и по истребителю J-20, и по военно-транспортному самолету Y-20, и по многоцелевому истребителю J-16, и по китайскому пассажирскому самолету С919.

Чжан Яхуэй вспоминает, что в годы учебы часто слышал рассказы об известных в Китае авиаконструкторах. Например, о генеральном конструкторе первого китайского тяжелого военно-транспортного самолета Y-20 Тан Чжанхуне, который родился в 1959 году и является конструктором военных и гражданских самолетов. В 2011 году он был избран академиком Китайской академии инженерных наук, а в январе 2018 года стал делегатом сессии Народного политического консультативного совета Китая. Также он вспомнил и о ставшем знаменитым в Китае генеральном конструкторе J-20 Ян Вэе.

Но особенно сильное впечатление, по словам Чжан Яхуэя, произвел на него генеральный конструктор истребителя-бомбардировщика "Цзянь Хун-7" (JH-7) ("Летающий леопард", по классификации НАТО "Flouder" – "Камбала") Чэнь Ицзянь. Доклад этого специалиста 1930 года рождения, ставшего в 1999 году академиком Китайской академии инженерных наук, перед студентами начальных курсов, еще даже не начавшими осваивать свою специализацию, Чжан Яхуэй слышал то ли в 2010, то ли в 2011 году.

Как рассказывает Чжан Яхуэй, когда доклад академика Чэня подходил к концу, один из слушателей попросил его сравнить ТТХ J-20 и F-22 и поинтересовался, имеет ли смысл вкладывать так много сил в активные работы, которые в последние годы ведутся в Китае по целому ряду самолетов, например, по истребителям J-31 (истребитель, изготовленный по "стелс"-технологии, первый полет 31 октября 2012 года, проходит испытания) и J-15 (палубный истребитель, базовая модель – Су-33), а также по военно-транспортному самолету Y-20. Чжан Яхуэй говорит, что, разумеется, не помнит дословно ответ академика, зато в памяти прекрасно сохранился смысл его ответа, который сводится к двум основным моментам.

Первое. В целом тактико-технические характеристики J-20 пока уступают тактико-техническим характеристикам F-22, это неоспоримый факт, но не повод для того, чтобы Китай "посыпал свою голову пеплом". Вообще различие между боевыми самолетами разных поколений напоминает различие между холодным и огнестрельным оружием, поэтому, например, вступать в бой с F-22 на китайском истребителе J-8 (модернизированный вариант советского МиГ-21) все равно что идти с палашом на автомат АК-47: для F-22 самолет J-8 – не более чем движущаяся мишень. С появлением J-20 различия между китайскими и американскими истребителями последних поколений уже не так разительны. Но, только-только разработав J-20, китайцы, что называется, всего лишь "получили просо и винтовку", тогда как имеющие на вооружении F-22 американцы, образно говоря, "вооружены АК-47" (выражение "получить просо и винтовку" – лозунг, воодушевлявший бойцов войск КПК в годы гражданской войны с Гоминьданом и означавший наличие минимально необходимого для продолжения борьбы. – А.Ш.). С появлением J-20 Пекин обрел то самое минимально необходимое, и, хотя по ТТХ новый китайский истребитель пока несколько уступает F-22, сам факт появления у Китая этого самолета внушает китайцам оптимизм и является предостережением их врагам.

Второе. Когда-то отставание китайской авиации от американской напоминало бесплодную гонку за недосягаемой тенью, но, образно говоря, постепенно впереди стала различима клубящаяся пыль за спиной американцев, а затем Китай увидел и "спину" США, так сказать, стал дышать им в затылок, что явилось результатом усилий Китая за несколько последних десятилетий. Следующая цель Китая заключается в том, чтобы догнать американцев, сравняться с ними и идти "ноздря в ноздрю", а затем даже обогнать. Если же, отставая от американцев, просто ждать, когда представится возможность их догнать, этого не случится никогда, поэтому китайцы должны стараться изо всех сил и не считать, что развитие китайского авиапрома происходит слишком быстро, – опасаться следует только того, что это происходит недостаточно интенсивно.

Рассказав о запомнившемся ему ярком ответе Чэнь Ицзяня на заданный вопрос, пользователь Чжан Яхуэй заметил, что другие вопросы выступавшему с тем давним докладом китайскому академику по поводу сравнения J-20 и F-22 были попросту неинтересны.

Полемизируя с другим китайским пользователем, критически оценившим вывод Чэнь Ицзяня о некотором техническом отставании J-20 от F-22, Чжан Яхуэй подчеркнул, что академик заострил внимание студентов не на этом отставании, а на усилиях, затраченных китайским авиапромом для создания принципиально новой машины, появление которой имеет колоссальное значение для Китая.

Американские "Рапторы" – первые серийные боевые самолеты пятого поколения. Фото с сайта www.af.mil

ДОВОДЫ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОГО

Представляет интерес мнение по данной теме другого пользователя сайта "Чжи Ху", выступающего там под ником "Любознательный". Так, он подчеркивает, что за шесть с небольшим лет, с момента первого полета J-20, состоявшегося 11 января 2011 года, до официального объявления 9 марта 2017 года о принятии этого истребителя на вооружение китайской армии, ВВС НОАК превратились из вида вооруженных сил, сосредоточенного исключительно на задачах обороны воздушного пространства собственной страны, в передовой по мировым меркам вид вооруженных сил, перед которым теперь стоят не только сугубо оборонительные задачи в собственном воздушном пространстве, но и задачи упреждающей атаки на угрожающего Китаю противника.

По мнению Любознательного, по четырем основным характеристикам четырех типов истребителей пятого (по западной номенклатуре) поколения: "стелс"-технология; сверхзвуковая крейсерская скорость; высокая маневренность; оснащенность высокоэффективными боевыми информационными системами, – J-20 превосходит F-35 и Су-57 и близок к F-22.

При это он отмечает, что главной задачей F-22, созданного в годы холодной войны, был стремительный прорыв систем ПВО СССР и стран Варшавского договора и завоевание господства в воздухе на европейском ТВД, а наличие передовых американских военных баз в европейских странах НАТО вблизи от границ союзников СССР и самого Советского Союза позволяло F-22 решать эту задачу даже с учетом не очень большого радиуса действия. В настоящее время, продолжает Любознательный, центр стратегии США переместился в АТР, где на обширных тихоокеанских просторах не так много настолько приближенных к континентальному Китаю американских военных баз, как на территории Европы вблизи от границ России. Относительная удаленность от территории Китая, продолжает рассуждать китайский пользователь, превращает не очень большой радиус действия F-22 в серьезную проблему. В такой ситуации, считает Любознательный, J-20 оказывается в более выгодном положении, чем F-22, поскольку на удлиненном фюзеляже китайского истребителя, помимо необходимого подвесного оборудования, можно размещать дополнительные подвесные топливные баки. Таким образом, в затяжном воздушном бою, теоретизирует Любознательный, J-20 будет использовать собственное топливо, а F-22 потребуется непосредственное сопровождение самолета-заправщика, без которого время пребывания в воздухе американского истребителя сильно сокращается. И, если в таком воздушном бою, считает китайский пользователь, J-20 уничтожит американский самолет-заправщик, F-22 придется срочно выходить из боя. После того как зона воздушного боя останется за J-20, продолжает Любознательный, у китайского истребителя появится возможность уничтожить и американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, без которого американская авианосная ударная группа (АУГ) моментально становится мишенью для бомбардировщиков ВВС НОАК.

Любознательный подытоживает свои рассуждения выводом о том, что принятие J-20 на вооружение ВВС НОАК – настоящая веха в истории китайской военной авиации, важное звено всей современной системы ведения боевых действий ВС Китая. "Вместе со стратегическими ракетными войсками НОАК и авианосными ударными группами ВМС НОАК истребители "Цзянь-20" формируют несокрушимую оборону Китая. Конечно, в целом боевой потенциал "Цзянь-20" пока несовершенен, но мы верим, что в недалеком будущем ВВС НОАК станут ближе к тому, чтобы быть первыми в воздухе", – резюмирует знаток.

А совсем недавно, 30 января 2019 года, на сайте "Чжи Ху" пользователь с ником schwer комментирует вопрос о том, чей боевой потенциал выше: Су-57, J-20 или F-22.

Проектирование самолета, по мнению этого пользователя, – всегда поиск компромиссов и сбалансированных инженерных решений, отсюда дискуссии, к какому поколению отнести тот или иной современный истребитель, какой из них обладает преимуществом над другими и т.д.

Пользователь schwer считает, что Су-57, J-20 и F-22 должны применяться в бою прежде всего с целью завоевания господства в воздухе, а потому имеет смысл говорить о концепциях их боевого применения, которые и повлияли на ТТХ этих машин при проектировании.

По словам китайского пользователя, концепция боевого применения F-22 предполагала базирование на передовых аэродромах стран НАТО Европейского ТВД для уничтожения в воздушном бою советских Су-27 и МиГ-29.

Концепция боевого применения Су-57 предполагает, что этот истребитель является элементом системы российской ПВО для борьбы с американскими F-22, а также средством поддержки своих наземных войск при базировании на передовых российских аэродромах.

Концепция же боевого применения J-20 (первого проекта 718) предполагает, что этот истребитель способен свести на нет, нейтрализовать боевой потенциал американского истребителя F-22 и атаковать основные американские военные цели на Азиатско-Тихоокеанском ТВД.

Пользователь schwer полагает, что, коль скоро концепции боевого применения трех этих истребителей различны, а разрабатывались они в разные годы и на разных технологических уровнях, рассуждать о том, какой из них лучше, необъективно, как в принципе не имеет особого смысла обсуждать и сравнивать их отдельно взятые ТТХ. Подобное обсуждение, по его мнению, не более чем спор ради спора.

С точки зрения ВВС НОАК, завершает свои рассуждения schwer, J-20 безусловно должен превосходить и Су-57 и F-22, но, замечает он, если бы это зависело лично от него, он принял бы решение о закупке Китаем нескольких Су-57, а F-22, как ему кажется, для китайской военной авиации не очень подходят. Впрочем, указывает пользователь, J-20 первого проекта хоть и принят на вооружение, но продолжает модернизироваться, а его главная проблема в том, что двигатель не доработан.

РАЗНЫЕ ОЦЕНКИ

Следует также уделить внимание и такому вопросу, как оценка китайскими пользователями и экспертами репортажей и статей по данной тематике в СМИ других стран. Так, пользователь сайта "Чжи Ху" с ником Anthem, назвавший себя студентом китайского вуза, изучающим авиадвигатели, комментирует программу "Военная приемка" на российском телеканале "Звезда", посвященную российскому истребителю Су-57. Китайский пользователь замечает, что на фоне дифирамбов российской машине, которая, по словам авторов российской телепередачи, не просто не уступает F-22 и F-35, вместе взятым, а намного превосходит их, китайские истребители пятого поколения J-20 и J-31 тоже были подвергнуты критике. В частности, утверждалось, что они обладают высокой заметностью в радиолокационном диапазоне, а их скорость недостаточно высока. Кроме того, Anthem замечает, что сообщение ТАСС об очень низком показателе эффективной площади рассеяния (ЭПР) Су-57 – всего 0,4 квадратного метра – свидетельствует о низкой радиозаметности этого самолета, что явилось сюрпризом для зарубежных специалистов, в том числе для китайских.

В отличие от официальных китайских оценок истребителя J-20, который, как утверждается в таких оценках, ни в чем не уступает классике истребителей пятого – американскому F-22, оценки независимых китайских специалистов более сдержанны. Многие из них признают, что китайская машина немного, но уступает американскому самолету. Единодушие и официальных, и независимых китайских экспертов проявляется в их оценке стратегической значимости J-20 для Китая.

Александр Шитов

Александр Викторович Шитов – независимый военный эксперт.