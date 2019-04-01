Киев получил от Анкары ударный "Знаменосец"

"Байрактар ТВ2" способен не только вести разведку, но и применять различные средства поражения. Фото с официального сайта президента Украины.

Куда направятся новые украинские беспилотники-"киллеры"

20 марта с.г. на базе полигона под Житомиром состоялись демонстрационные полеты беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Байрактар TB2" (Bayraktar, в переводе – "знаменосец"), приобретенного украинской стороной у турецких разработчиков. Как сообщалось, в ходе полетов комплексом было успешно продемонстрировано выполнение задачи по поражению наземной цели.

Беспилотные летательные аппараты данного типа вместе с наземными станциями управления и системами связи были также показаны военно-политическому руководству страны на статической стоянке.

Напомним, что соглашение на поставку шести беспилотных летательных аппаратов, трех наземных станций управления, комплекта запчастей, а также некоторого количества вооружений было достигнуто между двумя странами в 2018 году. О подписании соответствующего договора между украинской государственной компанией "Укрспецэкспорт", входящей в состав ГК "Укроборонпром", и турецкой компанией Baykar Makina официальные украинские источники сообщили в январе 2019 года.

Оценочная стоимость пакета систем и услуг составляет примерно 70 млн долл.

СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА

Беспилотный летательный аппарат тактического класса "Байрактар" создан в интересах Вооруженных сил Турции совместно компаниями Baykar Makina и Kale Group. Работы по проекту были начаты в 2007 году. Беспилотник построен по двухбалочной схеме, а размах его крыла составляет около 12 м. Хвостовое оперение реализовано в виде перевернутой V.

Следует заметить, что начальная версия данного аппарата под обозначением Block A имела взлетную массу 450 кг и крыло размахом около 4,5 м. Первый полет этого беспилотника состоялся в июне 2009 года. Однако поступившие в распоряжение украинских военных образцы представляют собой уже более тяжелый вариант, построенный на базе версии Block B взлетной массой около 650 кг и размахом крыла 12 м.

В качестве силовой установки на данном аппарате использован 100-сильный австрийский двигатель Rotax 912, вращающий толкающий винт.

Беспилотный летательный аппарат "Байрактар TB2" обладает большой продолжительностью полета, которая составляет около 24 часов. Соответствующий рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в своем классе был зафиксирован в 2014 году. Вместе с тем отсутствие спутникового канала связи ограничивает радиус действия примерно 150 км.

Аппарат способен нести полезную нагрузку около 55 кг. Помимо систем разведки и наблюдения, включающих многоканальную оптикоэлектронную систему, беспилотник также может иметь вооружение. В декабре 2015 года впервые были проведены испытания вооружения для БЛА "Байрактар TB2", в ходе которых с борта беспилотника на высоте 4800 м был осуществлен сброс миниатюрной корректируемой авиабомбы SMM с лазерным наведением, которая поразила мишень размерами 3х3 м на дальности 8 км.

К настоящему времени состав вооружения беспилотника расширен. В частности, могут быть использованы две противотанковые управляемые ракеты MAM-L или L-UMTAS и две корректируемые авиабомбы с лазерной полуактивной головкой самонаведения MAM-C разработки турецкой компании Roketsan, размещаемые на четырех внешних точках подвески. В том, что касается Украины, то данному заказчику, по имеющимся данным, вместе с беспилотниками были поставлены боеприпасы в количестве 200 единиц, о типе которых не сообщалось.

Относительно эксплуатации данных систем известно немного. Национальные силовые ведомства Турции стали одними из основных заказчиков данных беспилотников. Так, Сухопутные войска Турции получили новые беспилотники в июне 2015 года, а по данным на 2018 год, Вооруженным силам Турции было поставлено в общей сложности 75 БЛА из 151 запланированных. Причем летом 2015 года было объявлено и о закупке партии из 15 беспилотников для полиции Турции. Некоторое число БЛА также используется и в турецкой жандармерии.

Первым иностранным покупателем данной системы стал Катар. Страна получила более раннюю версию системы "Байрактар" еще в 2012 году. При этом любопытным фактом является то, что "Байрактар" был первым турецким БЛА, поставленным на экспорт. Украина же стала вторым иностранным заказчиком данной беспилотной системы.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Как получилось, что выбор украинских заказчиков пал именно на данную разработку? В течение многих лет украинская промышленность имела крайне скромные успехи в области беспилотной техники, что вместе с недооценкой соответствующих систем со стороны украинского военного ведомства в итоге привело к практически полному отсутствию более или менее современных беспилотных авиационных систем в войсках. Ситуация в целом была близка к российской, имевшей место около 10 лет назад, с поправкой на более ограниченные возможности местного оборонно-промышленного комплекса.

Для России поворотной точкой в изменении отношения военных к беспилотникам, а также в вопросе активизации приобретения (в том числе и за рубежом) и разработки БЛА стал вооруженный конфликт в 2008 году. Для Украины соответствующие усилия по улучшению состояния в части беспилотников были стимулированы начавшимися в 2014 году боевыми действиями на востоке страны.

Очевидно, что на момент осознания значимости эффективных беспилотных средств воздушной разведки стало понятно, что украинские компании не могут обеспечить Вооруженные силы Украины всей номенклатурой потребных систем. Как и в России, у местных разработчиков здесь приобретались лишь имеющиеся в наличии БЛА малого класса. Разработки в более тяжелых категориях, как, например, демонстрировавшийся в 2016 году прототип БЛА тактического класса "Горлица", похоже, доведены до ума не были. В результате среди возможных подходов к решению задачи оснащения Вооруженных сил Украины необходимой беспилотной техникой на первое место вышел вариант закупки систем БЛА за рубежом.

Системы БЛА американского производства, очевидно, не рассматривались в силу чрезвычайно высокой стоимости. Израиль в сделках с соседями России нередко проявлял лояльность к нашей стране, учитывая баланс интересов и отказываясь от некоторых потенциальных заказов. Вероятно, не менее внимательно к возможности поставок систем БЛА на Украину отнесся и Китай, тщательно взвесив возможные плюсы и минусы подобной сделки.

Осторожную позицию в отношении Украины занимала и Турция, которая, впрочем, по информации украинского издания Defense Express, изменила свое отношение относительно возможности продажи своих БЛА после того, как в феврале 2017 года трое турецких военных погибли, а 11 были ранены в результате, как утверждается зарубежными экспертами, российских авиаударов на севере Сирии. Более того, турецкая сторона согласилась поставить БЛА не в разведывательной, а в разведывательно-ударной версии.

То же украинское издание приводит интересный факт: в ходе демонстрационных полетов данного БЛА в Турции, которые, в частности, проводились вдоль границы с Сирийской Арабской Республикой, украинским военным была продемонстрирована работоспособность комплекса в условиях действия развернутых российскими военными средств радиоэлектронной борьбы.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Очевидно, что поставки современных беспилотных авиационных систем Вооруженным силам Украины способны решить несколько актуальных задач. Причем задач не только военного, но и военно-промышленного плана.

Во-первых, разумеется, от приобретения турецких БЛА можно ожидать прямого эффекта в виде повышения возможностей Вооруженных сил Украины по решению как разведывательных, так и ударных задач. Нет сомнений, что рано или поздно в случае продолжения конфликта в Донбассе эти беспилотники будут задействованы и в данном регионе (в том или ином качестве). Однако этот момент отнюдь не главный.

Во-вторых, с получением современных беспилотников, подразделения Вооруженных сил Украины смогут получить опыт их эксплуатации, что в перспективе позволит лучше понять место и роль беспилотных систем в войсках, а также сформулировать требования к перспективным беспилотным системам, которые в дальнейшем могут как приобретаться за рубежом, так и разрабатываться украинскими компаниями.

В-третьих, в случае, если будет проявлен стратегический подход к данной проблеме, украинская промышленность в целом может улучшить свои компетенции в области беспилотной техники.

Очевидно, что Украина пока стоит в самом начале пути по улучшению своих позиций как разработчика и создателя беспилотной авиационной техники. Можно предположить, что в интересах создания соответствующих компетенций здесь могут быть предприняты различные шаги, включая организацию сборочного производства систем "Байрактар" на территории Украины, локализацию (по крайней мере отдельных) подсистем и, наконец, совместное создание систем для БЛА или самих беспилотников вместе с зарубежными партнерами.

Причем будет ли это исключительно крупноузловая сборка или произойдет некоторая локализация, зависит как от желания сотрудничать в данном направлении со стороны партнеров Украины, включая ту же Турцию, так и от внутреннего понимания украинских властей необходимости развития данного направления.

В том, что касается первого, пока ситуация представляется достаточно благоприятной для Украины. А вот что касается второго, пока остается вопрос, смогут ли военные и политические власти страны осознать открывшиеся перед ними возможности и грамотно ими распорядиться, сумев извлечь выгоду для своего оборонно-промышленного комплекса. Или они будет упущены, как в России, где с момента начавшейся в 2012 году сборки израильских БЛА не было сделано практически ничего, чтобы продвинуться от отверточной сборки вперед, а все заявления относительно некой локализованной версии остаются преждевременными победными реляциями.

Денис Федутинов

Денис Вячеславович Федутинов – эксперт в области беспилотных авиационных систем.