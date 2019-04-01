Спецназ США не вынес тягот и лишений войны с террором

Пентагон и Конгресс обеспокоены ухудшением морального состояния элиты американской армии

Война с террором, которую Соединенные Штаты ведут с 2001 года, в первую очередь предполагает задействование подразделений Командования Сил специальных операций США (Командование ССО). Сегодня эта элита американских Вооруженных сил, общая численность которой составляет около 70 тыс. человек, находится на самом острие копья, в первых рядах тех, кто воюет за интересы Америки в десятках стран мира почти на всех континентах.

Высокий профессионализм и патриотизм этих элитных бойцов, их самоотверженность постоянно пропагандируются американскими СМИ и Голливудом, один за одним штампующим соответствующие фильмы. Однако в последние годы этот светлый образ серьезно пошатнулся: в американских ССО возникли серьезные проблемы с нарушением дисциплины и падением уровня морально-психологического состояния их бойцов, проявлением чего стал рост наркомании, алкоголизма и жестокости. Причем все это сопровождалось еще и снижением уровня профессиональных навыков, что несколько раз приводило к гибели сослуживцев.

Рост случаев проявления недисциплинированности и откровенно аморального поведения в войсках американского спецназа вызвал серьезную озабоченность политиков США, чиновников Пентагона и представителей академического сообщества Америки. Хотя, конечно, далеко не все в Министерстве обороны США разделяют эту озабоченность. Так, например, помощник министра обороны США по спецоперациям и конфликтам низкой интенсивности Оуэн Вест на недавних слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам (КВС) отверг критику в адрес ССО и заявил: "Я с гордостью сообщаю вам, что силы спецопераций не перегружены и не разваливаются. Это очень здоровые силы, и они готовы защищать нацию от все более усиливающихся врагов".

Впрочем, парламентариев это не убедило, поэтому в закон "О национальной обороне на 2019 финансовый год", подписанный президентом Дональдом Трампом в августе 2018 года, были включены положения, в соответствии с которыми до 1 марта 2019 года Пентагон должен был представить законодателям подробный анализ программ обеспечения, требуемого уровня профессиональной и морально-психологической подготовки офицеров и персонала Командования ССО, роли и ответственности помощника министра обороны по спецоперациям и конфликтам низкой интенсивности в этом процессе и способности ССО противостоять угрозам США.

В законе было также указано, что эксперты военного ведомства должны проанализировать и дать оценку уровню профессиональных навыков и состоянию морально-психологической подготовки военнослужащих Командования ССО и действующих совместно с ним подразделений всех других командований ВС США. Специалистам необходимо было также рассмотреть роль и ответственность руководителей военного и видовых министерств, командиров ССО всех уровней, включая высшее руководство Командования ССО, а также представителей руководства других командований ВС США, подразделения которых обеспечивают решение специальных задач, в реализации всех аспектов программ подготовки и обеспечения дисциплинарно-психологического уровня личного состава с целью выявления всех существующих недостатков данного процесса и определения необходимости дополнительных руководящих указаний для систематической и комплексной реализации указанных программ. Они также должны были определить уровень соответствия систем управления и контроля процессов выполнения этих программ действующим стандартам МО США.

Аналитики Пентагона должны были, кроме того, разработать формы и методы индивидуальной и коллективной оценки профессиональных и этических качеств личного состава ССО с целью выявления существующих проблем в данном процессе и определения эффективности действующих программ. Кроме того, они должны были представить на рассмотрение и утверждение перечень мероприятий, направленных на решение проблем реализации программ этической и профессиональной подготовки бойцов ССО и совершенствования этих процессов. Помимо этого, составители обзора должны были выработать специальные меры, необходимые для повышения степени контроля командным составом ССО процессов подготовки военных и гражданских специалистов в рамках указанных программ, а также установить эффективные процедуры отчетности командиров подразделений, отвечающих за эти вопросы.

После проведения довольно длительных исследований состояния этики и уровня профессиональной подготовки личного состава Командования ССО специалисты Пентагона представили этот спецобзор. Правда, полный текст этого документа в открытом доступе отсутствует, но вездесущая американская пресса, как всегда, смогла ознакомиться с отдельными его положениями.

В первую очередь американские СМИ указывают: результаты проведенного Пентагоном анализа имеют двойственный характер. С одной стороны, экспертам так и не удалось найти системные и организационные причины, которыми можно было бы объяснить многочисленные дисциплинарные и аморальные проступки бойцов подразделений Командования ССО, совершенных за последние несколько лет и оказавших крайне негативное влияние на сложившееся представление американской общественности об этих элитных войсках и на оценку их деятельности со стороны руководства МО США. Но, с другой стороны, в обзоре отмечается, что "Министерство обороны реализует несколько инициатив, направленных на повышение индивидуального и коллективного уровня морально-психологических качеств личного состава ССО и их профессиональных навыков". В представленном документе также отмечается, что "руководство Пентагона постоянно пытается усовершенствовать надзор за ССО и отчетность высокопоставленных чиновников по вопросам этики и профессионализма в их подразделениях".

По данным американских источников, в обзор были включены рекомендации по решению отдельных психологических проблем. Так, Командование ССО в ближайшее время должно составить анкету, позволяющую определить уровень психологической устойчивости кандидатов в ССО и их склонности к аморальному поведению. Однако для отбора кандидатов в эти силы уже существует множество отработанных методик, поэтому можно говорить о том, что экспертов МО США сегодня они не удовлетворяют.

Авторы документа также признают, что бесконечная война, в которую втянуты ССО, негативно сказывается на состоянии их бойцов. "Личный состав ССО, пытающийся управлять своей жестокостью в стрессовом состоянии и в ситуациях неопределенности событий в ходе боя, требует поддержания самого высокого уровня личной и коллективной дисциплинированности", – отмечают эксперты.

В конце прошлого года глава Командования ССО генерал Реймонд Томас написал открытое письмо командирам всех подразделений ССО, в котором призвал их обратить самое серьезное внимание на повышение этики и профессионализма подчиненных. "Изучение обвинений в серьезных проступках личного состава в формированиях наших сил в прошлом году показывает, что Командование ССО столкнулось с глубокой проблемой беспорядочности коллективных и индивидуальных взглядов на культуру ССО", – написал командующий. Он также отметил, что, если оставить без внимания эту проблему, то использование несистематизированной системы оценок может привести к потере доверия командиров всех степеней к своим подчиненным и в конечном итоге к потере уверенности американцев в ССО.

Следует отметить, что руководство Командования ССО проводит и самостоятельную проверку профессиональной подготовки и морально-психологического состояния военнослужащих подчиненных подразделений на всех уровнях. Однако конечных результатов этого исследования пока нет, поскольку на настоящем этапе происходит сбор и обработка данных от всех входящих в командование подразделений.

Примечательно, что, как отмечает Washington Times, несмотря на то что ССО находятся не в очень благополучном состоянии, руководство Пентагона дало указание Командованию ССО переориентировать свои подразделения с борьбы с радикальными террористами, начавшейся в 2001 году, на оказание противодействия своим главным конкурентам на мировой арене – России и Китаю. По данным издания, в настоящее время специалисты Командования ССО разработали проект нового руководства, регламентирующего деятельность своих войск в цифровую эпоху.

В соответствии с этим документом, который еще ждет утверждения генералом Реймондом Томасом, бойцы ССО будут более активно участвовать в кибероперациях и информационных войнах, осуществлять действия по "оказанию влияния", а также обучать союзников США навыкам ведения боевых действий в изменившихся условиях. "Наши проблемы не могут быть решены только с помощью обычного сдерживания", – заявил в феврале с.г. заместитель помощника министра обороны по вопросам спецопераций и противодействия терроризму Эндрю Кнэггс.

Следует особо отметить, что в новой Стратегии национальной обороны (СНО) Вашингтона, большая часть которой была сформулирована бывшим министром обороны Джеймсом Мэттисом, декларируется переход от борьбы с негосударственными радикальными террористическими группировками к оказанию непосредственного противодействия вооруженным силам и другим силовым структурам основных противников Америки. При этом Европа и Азия снова станут приоритетными театрами военных действий для Вооруженных сил США, в то время как Ближний Восток приобретет статус просто контролируемого Америкой региона и перестанет быть сферой приоритетного внимания и приложения усилий Пентагона и главной зоной боевых действий Вооруженных сил Соединенных Штатов. Но и здесь подразделения Командования ССО США тоже окажутся на острие копья, а потому проблемы, связанные с усталостью американских спецназовцев, судя по всему, никуда не исчезнут и, напротив, могут даже усугубиться.