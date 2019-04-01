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01.04.2019
ТАСС

Источник: испытания пилотируемого корабля Crew Dragon идут с существенными задержками

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Космический корабль SpaceX Crew Dragon и ракета Falcon 9 в ангаре во время подготовки к испытательному полету
Космический корабль SpaceX Crew Dragon и ракета Falcon 9 в ангаре во время подготовки к испытательному полету.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Spacex

В связи с этим NASA попросило Роскосмос сдвинуть срок полета корабля "Союз МС-13" на конец июля

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Испытания американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX проходят с существенными задержками, из-за чего NASA попросило Роскосмос сдвинуть сроки запуска "Союз МС-13" с экипажем на борту с 6 июля на конец месяца. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"NASA обратилось к Роскосмосу с просьбой сдвинуть срок полета корабля "Союз МС-13" на конец июля, а саму экспедицию на МКС продлить с декабря до февраля 2020 года. Их просьба связана с существенными задержками испытаний корабля Crew Dragon", - отметил собеседник агентства.

По его словам, перенос пилотируемого запуска и продление экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) дадут "дополнительное время для завершения квалификации корабля".

Баллистики рассматривают в качестве новой даты старта 20 июля, чтобы "сохранить возможность полета к станции по четырехвитковой схеме (за шесть часов - прим. ТАСС)", уточнил источник. Изменение схемы полета российскую сторону не устраивает.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с членами экипажа на борту, который ранее планировался на июль, могут перенести на конец ноября 2019 года из-за замечаний к его квалификации. В свою очередь, заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер сообщил журналистам, что астронавт Эндрю Морган, который должен отправиться к МКС 4 июля вместе с космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым и итальянским астронавтом Лукой Пармитано, задержится на орбите дольше запланированного.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые был запущен к МКС 2 марта и пристыковался к станции 3 марта. Его отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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