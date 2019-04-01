Российские артиллеристы уничтожили караван "противника" в горах в Абхазии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар - РИА Новости. Артиллеристы российской военной базы в Абхазии шквальным огнем уничтожили цель, имитирующую караван условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы российского Южного военного округа Вадим Астафьев.

"По замыслу учения в ночное время разведывательная группа соединения используя беспилотный летательный аппарат обнаружила в горах караван условного противника, перевозивший оружие и взрывчатые вещества", - сказал он.

Сначала по обнаруженной цели был нанесен артиллерийский удар 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30 и 120-миллиметровых минометов "Сани". Далее разведывательная группа с комплексами разведки управления и связи "Стрелец" обследовала местность и уничтожила оставшиеся силы условного противника.