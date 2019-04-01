Войти
01.04.2019
Lenta.ru

В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая

155
0
-1
Источник изображения: Фото: China-defense-mashup.com

Создаваемая Китаем крылатая ракета дальнего радиуса действия может запускаться из универсального модуля, замаскированного под стандартный грузовой контейнер коммерческого судна, пишет The Washington Free Beacon.

Издание отмечает, что гражданский корабль с таким оснащением, находящийся на стоянке в американском порту, будет представлять серьезную угрозу безопасности стратегическим объектам США. The Washington Free Beacon полагает, что подобное оружие может скрываться на множестве развертываемых Китаем по всей планете баз, а также продаваться американским противникам.

"Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников", — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.

По мнению специалиста, "потенциально китайские ракетные пусковые установки могут храниться рядом с портом Сиэтла, ожидая запуска боеголовок с электромагнитным оружием по базе [Тихоокеанского флота ВМС] Китсап".

Применение подобных ракет, согласно Фишеру, способно вывести из строя электронику атомных подводных лодок (АПЛ), переносящих ядерные ракеты Trident, и тем самым посеять хаос в Вашингтоне, который бы не знал, "против кого нанести ответный удар".

Издание пишет, что перспективное оружие, в настоящее время проходящее летные испытания, является усовершенствованной версией китайской противокорабельной ракеты YJ-18C наземного базирования. Отмечается, что в основе китайской разработки лежит российский контейнерный комплекс ракетного оружия Club-K.

В январе The Washington Free Beacon написал, что несколько стран, прежде всего Китай, Россия, Северная Корея и Иран, создают мощные электромагнитные супербомбы, способные вывести из строя электронику потенциального противника.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Продукция
Club-K
Проекты
Trident
Калибр КР
ТОФ
Ядерный щит
Похожие новости
16.01.2018
На колени!
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
26.05.2016
Подводные страсти
23.10.2015
ПРО приступила к испытаниям
03.09.2012
Калькулятор стратегического сдерживания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 04:42
  • 1
Статья Руслана Пухова о проблемах отношений России и Запада
  • 01.04 04:05
  • 3
Наземного вторжения не будет
  • 01.04 03:29
  • 44
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 01.04 02:06
  • 1846
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 01:59
  • 1
Россия завершила поставку Т-90С во Вьетнам на средства собственного кредита
  • 01.04 01:39
  • 1
Санкции мешают России бороться с международным терроризмом, заявили в МВД
  • 31.03 21:27
  • 1
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
  • 31.03 20:27
  • 5
Две пули в одну точку?
  • 31.03 19:47
  • 86
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 31.03 19:37
  • 65
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 31.03 19:34
  • 63
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 31.03 18:11
  • 32
Российский сенатор выступил против создания военной базы РФ в Венесуэле
  • 31.03 17:41
  • 16
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 31.03 15:22
  • 3
Конструктор рассказал о новейшем российском ЗРК "Тор-М2"
  • 31.03 15:16
  • 4
Перспективы боевых лазеров: какие надежды возлагают на оружие XXI века