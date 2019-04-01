Ученые считают, что подземные источники воды на Марсе могут быть по-прежнему активны

Эксперты из Университета Южной Калифорнии изучали характеристики складчатой поверхности Марса, которая похожа на систему застывших потоков воды

ТАСС, 28 марта. Исследователи из Университета Южной Калифорнии предполагают, что глубокие подземные воды на Марсе могут формировать реки и ручьи на поверхности этой планеты, сообщают авторы статьи, опубликованной в четверг в журнале Nature Geoscience.

Специалисты изучали характеристики складчатой поверхности Марса, которая похожа на систему застывших потоков воды. Такими складками испещрена поверхность некоторых из марсианских кратеров. Ранее же астрономы полагали, что эти геологические особенности были связаны с поверхностными потоками воды или приповерхностными водными недрами.

"Мы предположили, что, скорее всего, это не так. И выдвинули альтернативную гипотезу о том, что складки на поверхности кратеров возникли из подземных водных источников вод под глубоким давлением. Скорее всего, они просачивались на планетную поверхность, перемещаясь вверх по трещинам грунта", - пишет в статье один из исследователей Эссам Хегги, который участвует в европейском проекте MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Радар Европейского космического агентства для зондирования ионосферы и глубинных слоев марсианской поверхности).

В 2018 году американские астрофизики при поддержке специалистов из Итальянского космического агентства (Italian Space Agency, ISA) обнаружили под ледяной шапкой Южного полюса Марса глубоководное озеро. Именно по результатам этого открытия, ученые из южнокалифорнийского университета пришли к мнению, что глубокие подземные воды могут все еще оставаться активными, вследствие чего в любой момент в некоторых приэкваториальных областях Марса могут возникнуть поверхностные потоки вод.

Американские ученые смогли определить, что подземные воды, вероятно, существуют и вне географической зоны марсианского Южного полюса. По мнению исследователей, на Марсе, на глубине 750 м, скорее всего, существует обширная действующая гидрологическая система, способная выдавливать подземные воды на поверхность Марса сквозь трещины в кратерах.

Откуда возникла гипотеза

"Нам помог опыт, полученный в результате наших изысканий в области гидрологии пустынь. Подобные механизмы мы наблюдали в североафриканской Сахаре и на Аравийском полуострове. И именно это помогло нам открыть тот же механизм и на Марсе", - отметил другой автор исследования, ученый из Университета Южной Калифорнии Аботалиб Заки Аботалиб.

Проводя параллель, специалисты пришли к выводу, что трещины в некоторых кратерах Марса позволили водным источникам взойти на поверхность в результате подземного давления. Эти воды просочились на поверхность, оставив после себя на стенах кратеров ярко выраженные линейные рельефы.

Поиск места для базы колонизаторов Марса

"То, что вода есть на Марсе это уже доказано на 100%, и не просто вода, а целые реки и океаны. Ну а поскольку на Марсе вода испарилась из-за почти полного отсутствия атмосферы, слабого магнитного поля и более слабого чем земное притяжения [40% от земного], то именно под корой она вполне и могла сохранится. Вот почему рано или поздно будут возникать моменты, когда реки или ручьи все же будут проступать на поверхности Красной планеты", - объяснил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

Поиск воды на Марсе связан с концепцией о необходимости будущей колонизации человеком планет Солнечной системы. По мнению ученых, именно Красная планета - наиболее вероятный кандидат для заселения людьми. Между тем, по мнению планетолога из ИПА РАН, пилотируемый полет на Марс возможен не менее, чем через 30 лет, поскольку технически человечество еще к этому не готово.

"Кавалерийским наскоком, как это себе представляет тот же Илон Маск, такие вещи не решаются. Ведь людям предстоит несколько месяцев провести в открытом космосе, где нет никакой защиты от солнечной радиации. База на Марсе должна быть основана под корой на глубине несколько десятков метров, чтобы грунт защищал человека от этой радиации. И конечно же без воды людям там делать нечего", - отметил Железнов.

По его мнению, вклад ученых Университета Южной Калифорнии заключается в определении возможных мест расположения будущих марсианских баз человечества. "Если есть возможность добыть воду с наименьшими затратами энергоресурсов - это и станет потенциальным местом расположения будущих земных баз на Марсе", - подчеркнул российский специалист по исследованию планеты.