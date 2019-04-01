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01.04.2019
Известия.ru

"Ростех" намерен презентовать экспортную версию Су-57 на авиашоу в Дубае

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Россия может официально представить экспортную версию истребителя Су-57 в ноябре на авиашоу в Дубае, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

По его словам, госкорпорация совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) ранее направила в правительство России документы, которые необходимы для получения разрешения на поставки истребителя пятого поколения за рубеж. Решение кабмина ожидается в ближайшие недели.

"Мы верим, что Ближний Восток — привлекательный рынок для самолета Су-57Э", — цитирует Кладова "Интерфакс".

Представитель "Ростеха" отметил, что среди потенциальных клиентов такие страны, как Индия и Китай. Так, КНР уже получила 24 российских многофункциональных истребителя Су-35 и не исключает закупки дополнительной партии.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 является лучшим в мире самолетом по тактико-техническим показателям. Этот многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения был разработан на замену Су-27. Машина, первый полет который состоялся в 2010 году, создана с применением технологий малозаметности.

По оценкам инженеров, истребитель Су-57 во многом превосходит американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, способные решать лишь определенные задачи. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-глава ВКС России Виктор Бондарев высоко оценил технические, летные и боевые характеристики аппарата.

Предположительно первый истребитель поступит на вооружение в Военно-воздушные силы России в текущем году, а второй — в 2020-м.

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