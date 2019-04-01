Флота нет и не надо: с чем Грузия идет в НАТО

В НАТО заявили о расширении сотрудничества с Грузией на Черном море

В НАТО готовы расширить сотрудничество с Грузией на Черном море, заявил спецпредставитель генсека альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай. Как может Тбилиси помочь НАТО "поддерживать безопасность" в регионе и зачем альянс стремится сблизиться с Грузией, разбиралась "Газета.Ru".

"НАТО уделяет большое внимание вопросам безопасности на Черном море и сотрудничеству с Грузией в этом направлении", - заявил специальный представитель Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай по итогам заседания комиссии НАТО - Грузия, прошедшего в Брюсселе 27 марта.

"Сотрудничество в этой сфере важно и для Грузии, и для НАТО. Альянс намечает конкретные шаги в направлении активизации и расширения сотрудничества с Грузией в вопросах безопасности Черного моря",

- добавил Аппатурай.

Кроме того, он заявил, что "у Грузии есть все возможности для успешного продолжения процесса интеграции в НАТО и реализации пакета сотрудничества с альянсом (подписан в 2014 году в Уэльсе - "Газета.Ru")". "НАТО планирует расширить сотрудничество с Грузией и в этом направлении", - отметил чиновник.

В МИД Грузии уточнили, что в заседании в Брюсселе приняли участие глава грузинского внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани и замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер.

Что касается генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, то он вновь пообещал Грузии членство в Североатлантическом альянсе. По его словам, Тбилиси смог добиться большого прогресса в важных реформах и тем самым приближает себя к вступлению в НАТО. Он также приветствовал тот факт, что Грузия решила довести свои военные расходы до 2% ВВП.

При этом Грузия вступит в НАТО, невзирая на позицию России, пообещал Столтенберг. По его словам, ранее об этом четко заявили все 29 стран, которые входят в альянс.

Однако Столтенберг в очередной раз не определили никаких сроков, в которые такой шаг может быть предпринят, хотя и добавил, что вступление Грузии в НАТО "не является угрозой для России".

В свою очередь, министр обороны Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что курс на членство в НАТО является выбором, сделанным грузинским народом. Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года занимавший в тот момент пост президента Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили.

Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако

в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

"Вряд ли армия Грузии существенно усилит боевые и оперативные возможности НАТО. Численность вооруженных сил этой закавказской страны в настоящее время составляет всего 37 тыс. человек", - напомнил "Газете.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как сказал собеседник издания, при этом сухопутные войска (СВ) - единственный вид вооруженных сил Грузии. Основной тактической единицей в сухопутных войсках является бригада. В составе СВ числятся пять пехотных, две артиллерийские, одна инженерная, одна авиационная бригада и одна бригада противовоздушной обороны.

Кроме того, в боевом составе сухопутных войск Грузии имеются 5 отдельных батальонов: два легких пехотных батальона, батальон связи, батальон РЭБ и медицинский батальон. Словом, эта армия не тянет даже на полноценный армейский корпус, развернутый по штатам военного времени.

Защищать море без ВМС

Такой вид вооруженных сил, как Военно-морские силы Грузии, существовал в этой стране с 1991 по 2009 годы. Однако в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году ВМС Грузии был нанесен невосполнимый урон.

10 августа 2008 года, в ходе морского боя с Черноморским флотом РФ были потоплены два корабля ВМС Грузии, а несколько других были потоплены российскими десантниками в военно-морской базе Поти. Всего в ходе конфликта было уничтожено 11 кораблей ВМС Грузии.

В результате в 2009 году ВМС этого государства как вид вооруженных сил войск были упразднены, а личный состав, инфраструктура и оставшиеся в строю корабли были переданы в состав Береговой охраны МВД Грузии.

"Таким образом, в настоящее время ВМС как вида вооруженных сил Грузии не существует", - подвел итог Макиенко.

Сегодня это государство стало единственной страной Черноморского бассейна, не имеющей своих военно-морских сил. Более того, руководство Грузии и не собирается воссоздавать военно-морской флот в основном из-за финансовых соображений, поскольку строительство и содержание кораблей просто не по силам этому независимому государству.

Как при этом Грузия намерена принимать деятельное участие в вопросах обеспечения безопасности Черного моря, остается до определенной степени загадкой, считает Макиенко.

"Есть все основания предполагать, что в ближайшее время Грузия все-таки будет принята в НАТО", - считает экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам собеседника издания, в первую очередь альянсом при этом будут учитываться геополитические и геостратегические интересы. Весь вопрос заключается в уникальном географическом положении Грузии, которая находится на стыке Европы и Азии и после развала СССР стала своеобразной пробкой на пути к природным богатствам стран Центрально-Азиатского стратегического района.

Помимо этого, Грузия представляет особой интерес как выгодная площадка для развертывания в случае необходимости войск (сил) НАТО, что может потребоваться при гипотетическом обострении обстановки в регионе. Здесь могут быть дислоцированы части и соединения ВВС, силы и средства ПРО и при самом неблагоприятном варианте развития обстановки для России на территории Грузии могут появиться стартовые позиции ракет средней и меньшей дальности.

Что касается вооруженных сил Грузии и тем более отсутствующих ныне в их составе ВМС, то, по мнению генерала,

боевой и численный состав, боеготовность и боеспособность грузинской армии мало кого интересуют в альянсе.

Выгодное географическое положение Грузии, при котором страна представляет собой естественный транзитный коридор между Востоком и Западом, в значительной степени нивелирует все остальные сомнения НАТО, которые могли бы возникнуть при приеме Тбилиси в число государств-участников альянса. Территория существенно важнее мифической грузинской армии, которая, к тому же, еще ни разу не отличилась в боях, заключает военачальник.

Отдел "Армия"