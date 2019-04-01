Академия РВСН имени Петра Великого обустроилась в Подмосковье

Какие же они огромные!..

Я стою перед межконтинентальными баллистическими ракетами. Даже не представлял, что есть такое место на земле, где можно увидеть их почти все. От хрестоматийной королевской Р-2 (ее узнаваемым силуэтом обожали иллюстрировать свои романы фантасты 1960-х) до вполне актуального "Тополя".

Корреспонденты "РГ" - в павильоне, где установлены ракеты, иллюстрирующие этапы развития Ракетный войск стратегического назначения. Хотя Р-2 Сергей Павлович Королев запустил осенью 1949 года, а РВСН создадут в декабре 1959 года (не забудем поздравить ракетчиков - грядет большой юбилей). Стратегической она еще не была, дальность составляла всего 550 км. Сравните с боевым потенциалом "тополей", которые поражают цели на дальности 12 000 км.

Впрочем, магия цифр здесь и сейчас на втором плане. Когда ты стоишь перед творениями великих конструкторов, то эмоции просто захлестывают. За спиной - сфера, обозначающая планету, перед глазами - исполинские ракеты, до которых можно дотронуться рукой...

Хотя я в хорошей компании: эмоций здесь не скрывал президент Владимир Путин, когда министр обороны Сергей Шойгу показывал ему экспозицию.

Вспоминается первая страница календаря минобороны на 2019 год, который получил большой общественный резонанс. Снимок мобильного "Тополя" сопровождает искрометная подпись: "Доставка грузов в любую точку мира".

Календарь у одних вызвал при-лив гордости за свою армию, у других - приступы панических атак и немало желчи. И это всего лишь при виде одного "Тополя"?! А здесь собраны 15 межконтинентальных ракет! Так что продолжим доброе начинание: смотрите, наслаждайтесь, определяйте типы. Наш фотокорреспондент специально попросил офицера пройтись перед ракетами, иначе не передать масштаба экспозиции. Экспонаты на любой вкус. Как и послевкусие от их созерцания: если гордишься - гордись еще больше. Боишься - продолжай в том же духе.

Где находится этот невероятный музей и как в него попасть? Восточнее Москвы, южная окраина Балашихи: Военная академия РВСН имени Петра Великого. Что касается доступности... Это не музей в буквальном смысле слова. Для курсантов и слушателей академии - учебно-научная платформа, носящая имя великого Королева. Проще говоря - учебная аудитория.

Чужие здесь не ходят, поэтому говорю прямо: вы сюда попадете едва ли. А вот ваши дети - вполне. Академия регулярно проводит дни открытых дверей: приглашает кадетов и воспитанников военных классов, старшеклассников из обычных школ. Кто-то во время экскурсий может определиться с профессией. И ежегодно до двухсот мальчишек и девушек, пройдя отбор и выдержав конкурс, связывают жизнь с РВСН.

Гендерное соотношение, естественно, в пользу первых: из 200 первокурсников, которых наберут в этом году, курсантов-девушек будет не больше десяти.

Условия быта и учебы - отменные. На зависть многим.

- С 1-го по 3-й курс живут в казарме, - отмечает заместитель начальника академии генерал-майор Александр Сивачев. - Отличные условия, есть чайные комнаты, стиральные машины, библиотека. 4-й и 5-й курсы - в новом общежитии. В блоке две комнаты на двоих. В каждой комнате установлен телевизор. В отдельном блоке - душевые. Есть мини-библиотека, интернет.

Спрашиваю: "Александр Дмитриевич, а вы помните свою первую казарму?"

Генерал в 1983 году окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище имени Маршала Советского Союза Николая Крылова, затем с отличием две академии: имени Дзержинского и Генерального штаба.

- Конечно, никакого сравнения. В Харьковском училище мы после поступления жили в казарме: кровати в два яруса, раз в неделю - баня. На старших курсах размещались в общежитии: по четыре человека в комнате. О стиральных машинах и чайных комнатах и не мечтали.

- Современное обучение предполагает индивидуальное развитие, - продолжал генерал. - Компьютер, электронная библиотека. Курсант выпускается отлично подготовленным специалистом.

Сейчас принято ругать "поколение ЕГЭ" и вообще нынешнюю молодежь. Избалованная, эгоцентричная, все мечты - новый гаджет и путешествия. Деликатно интересуюсь: как с подобными опасениями у руководства альма-матер стратегических ракетчиков?

Ежегодно до 200 мальчишек и девушек, пройдя отбор и выдержав конкурс, связывают жизнь с академией

- А я спокоен за безопасность страны, - спокойно отвечает генерал Сивачев. - Набираем ребят со всей страны. Много детей военнослужащих, особенно из наших дивизий. Они знают, что такое военная служба, и не допускают ошибок при выборе. У самого сын пошел по моим стопам. Подчеркну: не в качестве генеральского сынка. Сам поступил, честно служит в Сибири, сейчас уже майор... Небольшой отсев в академии, конечно, есть. Но он есть во всех учебных заведениях, это нормально. Выпускаем, скажу так, кадры без брака.

...Условия для жизни и учебы в академии не должны наводить на мысль о том, что службу здесь можно спутать с малиновым вареньем. Да, курсанты о кроватях в два яруса знают лишь из рассказов ветеранов. Но все-таки это армия. Мамы рядом нет, в соцсетях на ночь под чипсы с колой не зависнешь. Подъем в 6.00. Отбой в 22.00. День расписан буквально по минутам.

Интеллектуальная составляющая в подготовке велика, но в здоровом теле здоровый дух. Стратегический ракетчик должен быть готов к тяжелым условиям службы. К физкультуре и спорту здесь особое отношение.

При входе в спорткомплекс - фото: Вячеслав Разбегаев, Андрей Мерзликин, Александр Иншаков, Оскар Кучера. Какое они имеют отношение к РВСН? Три года назад, когда в академии создали хоккейную команду "Стратеги", в Балашихе провели товарищеский матч с командой звезд театра и кино "КомАР".

Кто победил? В академии по-военному четко докладывают: дружба! И счет не сообщают.

Лишь в фанатской среде удалось выяснить: счет был 4:3 в пользу ракетчиков (но это между нами, хорошо?). В соцсетях после этой встречи бытовало мнение, что военные выставили против артистов профи. Дискуссия прекратилась, когда узнали, что команду академии РВСН сформировали за три недели до матча.

У "Стратегов" неплохие шансы стать фаворитом Ночной хоккейной лиги к 200-летию академии, которое будут отмечать 7 декабря 2020 года.

Курсанты-девушки в хоккей не играют, но со спортом тоже дружат. По итогам Московских открытых городских соревнований по спортивному туризму в личном первенстве призовое место среди женщин заняла курсант Анна Круть.

Условия для занятия спортом - лучшие в минобороны: универсальный спорткомплекс с залами для игровых видов спорта, единоборств и гимнастики площадью 6 тыс. кв. м, спорткомплекс с ледовой ареной 30 на 60 метров, 25-метровый бассейн.

Круть во всех смыслах.

Хотя еще несколько лет назад на этой территории частично располагались корпуса Военно-технического института, частично это было просто поле. Академия тогда размещалась в Москве.

27 февраля 2017 года на заснеженный пустырь в 39 гектаров вышла техника. 2300 военных строителей работали на площадке в три смены, 24 часа в сутки. Задействовали 260 единиц спецтехники, 8 башенных кранов. За 242 дня и ночи уложили 46,7 тыс. куб. м бетона, проложили 649 км инженерных сетей. Общая площадь новых зданий и сооружений превысила 92 000 кв. м.

А еще создали площадки для вертолетов, учебно-лабораторный комплекс с 1300 спецзалами и лабораториями. Кроме гигантского павильона с ракетами есть экспозиция с космическими аппаратами. Такими, которым пока не положено попадать в объективы журналистов.

Мы ведь уже привыкли к определению "вежливые люди". Если продолжить "навешивать ярлыки", то стратегические ракетчики - "секретные люди".

Иногда мы видим результаты того, что они делают. Обычно так: на телеэкране эффектные кадры - ракетный старт. А затем съемка с беспилотника или из космоса: ракета ударила туда, куда надо.

Ну а лица тех, кто это обеспечил, - традиционно за кадром.

Игорь Елков Фото: Сергей Михеев