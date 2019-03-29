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29.03.2019
Военное обозрение

В Чёрное море вошли корабли постоянной военно-морской группы НАТО

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В Черное море, пройдя проливы Дарданллы и Босфор, вошли боевые корабли постоянной военно-морской группы НАТО, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

Первые корабли, пройдя Босфор, вошли в акваторию Черного моря примерно в 19:00 мск. времени, после прохода пролива всей группы, корабли взяли курс в северном направлении. В состав постоянной корабельной группировки НАТО входят: флагман группы - эсминец Эвертсен ВМС Нидерландов, фрегат "Торонто" ВМС Канады, фрегат "Санта-Мария" ВМС Испании, фрегат "Гелиболу" ВМС Турции и вспомогательное судно "Вар" ВМС Франции.

Задачи группы не называются, но предполагается, что основной задачей кораблей будет "демонстрация флага" во время патрулирования акватории Черного моря, а также "поддержка НАТО Украины на фоне российской агрессии", тем более, что на 1 апреля намечен визит в Одессу двух кораблей из этой группы - канадского и испанского фрегатов "Торонто" и "Санта-Мария".

Отметим, что после 2014 года, когда на Украине произошел переворот, корабли ВМС США и НАТО увеличили число заходов в Черное море, что активно поощряет Украина, сделавшая ставку на США и их союзников по НАТО.

Как ранее сообщали в командовании Черноморского флота России, все заходящие в акваторию моря боевые корабли иностранных государств берутся на сопровождение силами и средствами флота.

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Страны
Испания
Канада
Нидерланды
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Проекты
NATO
ЧФ
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