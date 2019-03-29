Войти
29.03.2019
Военное обозрение

"Юнармия" начала подготовку к Параду Победы на Красной площади

172
0
0

В конце марта в подмосковном Алабино прошла первая тренировка юнармейцев к грядущему майскому параду на Красной площади. В этом году стройные красно-бежевые ряды возглавит Герой России Роман Романенко.

Источник изображения: https://riafan.ru/

Полигон Алабино в Московской области стал имитацией Красной площади, по которой 9 мая снова пройдут представители всех родов войск и военных учебных заведений страны. Приехали сюда на первые тренировки и юнармейцы. По словам ребят, главной трудностью красивого прохода может стать брусчатка в центре столицы – тренироваться участники будут на ровной поверхности из бетонных плит. Впрочем, сложности никого не смущают, тем более что у некоторых кадетов это уже не первый опыт участия в параде.

"Дождь со снегом не способны напугать наших ребят. Ежегодно они участвуют в историческом параде 7 ноября на Красной площади, так что к таким условиям они уже привыкли", – заявил педагог-организатор Московского пансиона государственных воспитанниц Андрей Васильев. Кстати, девушкам именно этого заведения выпала честь представлять "Юнармию" на главном майском шествии в 2019 году.

План тренировок юнармейцев уже расписан – занятия будут проходить три раза в неделю по четыре часа. Обычные занятия в учебных заведениях тоже никто не отменяет. Таким образом, нагрузка на юношей и девушек ляжет колоссальная, однако для всех без исключения участие в столь масштабном мероприятии – большая честь и ответственность.

Члены "Юнармии" участвуют не только в парадах и крупных мероприятиях городского и федерального уровня, но также осуществляют полезную социальную деятельность локально. В первой половине марта юнармейцы отряда "Витязь" из Московской области провели несколько уроков в школах по теме освоения космоса. Юнармейцы с удовольствием поделились знаниями о современных научных исследованиях, о значении космических проектов прошлого и настоящего для истории человечества. Но особенно понравились школьникам выдержки из биографии первого человека в космосе Юрия Гагарина, которому, к слову, 9 марта могло исполниться 85 лет.

Не забывают "красно-бежевые" про вахты памяти, адресную поддержку ветеранов, экологические мероприятия. Регулярно отряды в регионах инициируют субботники – расчистку территорий возле мемориалов от мусора и прошлогодней листвы. Вот и сейчас юнармейцы ждут, когда снег растает, чтобы выйти с лопатами, метлами и мешками, и показать личный пример горожанам.

А еще в начале апреля стартует проект "Юнармейское лето". На этот раз в рамках проекта лучшие юнармейцы будут награждены путевками в лагеря, расположенные на Черноморском побережье. Организаторы обещают, что детей ждет свежий воздух и условия, при которых можно будет раскрыть все свои способности и таланты. Ранее несколько десятков юнармейцев уже отдохнули в международном детском центре "Артек" в Крыму.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
29.03.2018
Ракетный полк "Ярс" Тагильского соединения начал движение к полевой позиции
12.12.2016
Отбор экипажей для "Танкового биатлона-2017" начался в ВВО
20.09.2016
На учениях под Астраханью специалисты ПВО поразят воздушные цели
29.06.2016
«КАМАЗ» и наука
28.11.2014
Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов посетил холдинг «Вертолеты России»
01.07.2011
Зачем китайские военные создали виртуальный тренажер
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.03 02:33
  • 1832
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 01:40
  • 1
Контейнерный флот
  • 29.03 01:17
  • 55
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 28.03 23:26
  • 25
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 28.03 23:17
  • 3
Найден способ перехвата "Посейдона"
  • 28.03 22:06
  • 2
"Русские витязи" могут пересесть на Су-35
  • 28.03 21:46
  • 54
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 28.03 21:29
  • 768
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 28.03 20:44
  • 10
Милитаризация Крыма: какую "ахиллесову пяту" имеет "непотопляемый авианосец" Путина (УНIАН, Украина)
  • 28.03 19:59
  • 1
США назвали лучшие ракетные двигатели в мире
  • 28.03 19:58
  • 4
В ходе визита Путина в Бишкек планируется подписать документ о военной базе РФ
  • 28.03 19:50
  • 1
Военное строительство передадут в ведение некоммерческой компании
  • 28.03 19:47
  • 4
Почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит "Армату"
  • 28.03 19:30
  • 1
Опасный космос: зачем Индия сбивает спутники
  • 28.03 19:26
  • 19
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками