"Юнармия" начала подготовку к Параду Победы на Красной площади

В конце марта в подмосковном Алабино прошла первая тренировка юнармейцев к грядущему майскому параду на Красной площади. В этом году стройные красно-бежевые ряды возглавит Герой России Роман Романенко.

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Полигон Алабино в Московской области стал имитацией Красной площади, по которой 9 мая снова пройдут представители всех родов войск и военных учебных заведений страны. Приехали сюда на первые тренировки и юнармейцы. По словам ребят, главной трудностью красивого прохода может стать брусчатка в центре столицы – тренироваться участники будут на ровной поверхности из бетонных плит. Впрочем, сложности никого не смущают, тем более что у некоторых кадетов это уже не первый опыт участия в параде.

"Дождь со снегом не способны напугать наших ребят. Ежегодно они участвуют в историческом параде 7 ноября на Красной площади, так что к таким условиям они уже привыкли", – заявил педагог-организатор Московского пансиона государственных воспитанниц Андрей Васильев. Кстати, девушкам именно этого заведения выпала честь представлять "Юнармию" на главном майском шествии в 2019 году.

План тренировок юнармейцев уже расписан – занятия будут проходить три раза в неделю по четыре часа. Обычные занятия в учебных заведениях тоже никто не отменяет. Таким образом, нагрузка на юношей и девушек ляжет колоссальная, однако для всех без исключения участие в столь масштабном мероприятии – большая честь и ответственность.

Члены "Юнармии" участвуют не только в парадах и крупных мероприятиях городского и федерального уровня, но также осуществляют полезную социальную деятельность локально. В первой половине марта юнармейцы отряда "Витязь" из Московской области провели несколько уроков в школах по теме освоения космоса. Юнармейцы с удовольствием поделились знаниями о современных научных исследованиях, о значении космических проектов прошлого и настоящего для истории человечества. Но особенно понравились школьникам выдержки из биографии первого человека в космосе Юрия Гагарина, которому, к слову, 9 марта могло исполниться 85 лет.

Не забывают "красно-бежевые" про вахты памяти, адресную поддержку ветеранов, экологические мероприятия. Регулярно отряды в регионах инициируют субботники – расчистку территорий возле мемориалов от мусора и прошлогодней листвы. Вот и сейчас юнармейцы ждут, когда снег растает, чтобы выйти с лопатами, метлами и мешками, и показать личный пример горожанам.

А еще в начале апреля стартует проект "Юнармейское лето". На этот раз в рамках проекта лучшие юнармейцы будут награждены путевками в лагеря, расположенные на Черноморском побережье. Организаторы обещают, что детей ждет свежий воздух и условия, при которых можно будет раскрыть все свои способности и таланты. Ранее несколько десятков юнармейцев уже отдохнули в международном детском центре "Артек" в Крыму.