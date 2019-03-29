США удалось разработать эффективную систему спасения раненых с поле боя

Анализ потерь США в Ираке и Афганистане показал, что тяжелораненые бойцы имели гораздо больше шансов выжить на более поздних стадиях этих войн, чем на начальных этапах. Во многом ситуацию удалось исправить благодаря усилиям, направленным на остановку кровопотери среди раненых.

Источник изображения: Пентагон

Выживаемость среди тех, кто получил наиболее тяжелые ранения, увеличилась в три раза в ходе конфликтов - с почти 9 процентов в начале войны в Ираке до 33 процентов к концу 2017 года. В Афганистане увеличение выживаемости было еще более значительным, всего с 2 процентов в 2001 году до 40 процентов к концу 2017 года.

Мы знали, что число выживших возросло; намного более удивительным было то, насколько улучшились показатели

- заявил Джеффри Ховард, профессор Техасского университета в Сан-Антонио и ведущий автор исследования, опубликованного на этой неделе в профессиональном медицинском журнале JAMA Surgery (изначальная специализация издания - хирургия).

Исследование определило использование кровоостанавливающих жгутов-турникетов, переливание крови перед госпитализацией и наличие транспорта для доставки пострадавшего в больницу в течение 60 минут от момента ранения в качестве трех основных факторов повышения выживаемости.

Учитывая, что основной причиной смерти при боевых травмах является кровотечение, эти результаты не удивительны. Ключевой урок из 16-летнего конфликта состоит в том, что успехи современной медицины военной травмы связаны с предотвращением кровопотери и сокращением времени на лечение

- говорится в исследовании.

Использование жгутов-турникетов, а также активное использование вертолетов для транспортировки раненых в больницы произошло по мере того, как система медицины военных травм расширялась, адаптировались и совершенствовались.

В Афганистане политическое решение 2009 года, принятое тогдашним министром обороны Робертом Гейтсом, сократить вдвое время отклика медикамента - до часа – известного также как "золотой час" - стало ключом к снижению смертности на 63 процента

- говорится в исследовании.

По мнению исследователя, изменение в политике доставки больных действительно оказало серьезно влияние на выживаемость. До внесения изменений в процедуру лишь 25 процентов военнослужащих добрались до больницы в течение часа. Но даже к 2012 году переливание крови на передовой было еще редкостью.

По данным Пентагона, с 2001 года в войнах в Ираке и Афганистане погибло около 5400 американцев. Анализ исследования 56 763 травм, полученных на обоих театрах военных действий, показал, что изменение политики медицины военной травмы предотвратило 1506 дополнительных смертей в Афганистане и 2166 дополнительных смертей в Ираке.

Из общего числа спасенных 24% были спасены своевременным переливанием крови, 13% могут благодарить вовремя наложенный ждут и 7,5% получили второй шанс благодаря "золотому часу".

В целом, как в Ираке, так и в Афганистане, критические ранения дали 16% всех жертв и более 90% смертей в бою.

Если бы система не была улучшена, все было бы намного хуже

- подчеркнул исследователь.