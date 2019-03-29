NASA продолжает согласовывать с Роскосмосом график полета "Союза МС-13" к МКС

Запуск корабля был ранее намечен на 6 июля

ВАШИНГТОН, 28 марта. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает согласовывать с Роскосмосом окончательный график полета к Международной космической станции (МКС) пилотируемого корабля "Союз МС-13", запуск которого ранее был назначен на 6 июля. Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель американского космического ведомства Стефани Ширхольц.

"NASA и Роскосмос работают над тем, чтобы определить окончательные даты запуска и возвращения "Союза", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности переноса намеченного на 6 июля запуска по просьбе американской стороны.

25 февраля начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Павел Власов сообщил ТАСС, что график полетов к МКС был утвержден Роскосмосом. По его словам, в этом году будет три запуска пилотируемых "Союзов". Они в основном будут лететь к МКС по четырехвитковой схеме (около шести часов).

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС был назначен на 6 июля. На орбиту на нем должны отправиться космонавт Александр Скворцов (Роскосмос), а также астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).