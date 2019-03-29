Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлен на два года - коммюнике

Брюссель. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Штаб-квартира Североатлантического альянса объявила в четверг о продлении государствами-членами НАТО мандата генерального секретаря организации Йенса Столтенберга до 30 сентября 2022 года.

"Сегодня союзники по НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года. Союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению ее соответствия будущему", - сказано в коммюнике, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.