Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлен на два года - коммюнике
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Брюссель. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Штаб-квартира Североатлантического альянса объявила в четверг о продлении государствами-членами НАТО мандата генерального секретаря организации Йенса Столтенберга до 30 сентября 2022 года.
"Сегодня союзники по НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года. Союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению ее соответствия будущему", - сказано в коммюнике, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Проекты
Похожие новости