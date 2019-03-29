Войти
29.03.2019
Интерфакс-АВН

Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлен на два года - коммюнике

164
0
0
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Брюссель. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Штаб-квартира Североатлантического альянса объявила в четверг о продлении государствами-членами НАТО мандата генерального секретаря организации Йенса Столтенберга до 30 сентября 2022 года.

"Сегодня союзники по НАТО договорились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года. Союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению ее соответствия будущему", - сказано в коммюнике, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
NATO
Похожие новости
15.03.2019
Эксперт: США игнорируют попытки России выйти на диалог по СНВ-3
01.10.2015
Минобороны РФ может дофинансировать разработку новой модели БМП-3 "Драгун"
28.09.2015
Глава Минобороны Украины озвучил в США перечень требуемой военной помощи
24.05.2011
Первая партия российских военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш доставлена в Перу
15.04.2011
В новой военной доктрине Украины прописан ее внеблоковый статус
10.03.2010
«Мистраль» — находка для коррупционеров
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.03 02:33
  • 1832
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.03 01:40
  • 1
Контейнерный флот
  • 29.03 01:17
  • 55
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 28.03 23:26
  • 25
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 28.03 23:17
  • 3
Найден способ перехвата "Посейдона"
  • 28.03 22:06
  • 2
"Русские витязи" могут пересесть на Су-35
  • 28.03 21:46
  • 54
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 28.03 21:29
  • 768
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 28.03 20:44
  • 10
Милитаризация Крыма: какую "ахиллесову пяту" имеет "непотопляемый авианосец" Путина (УНIАН, Украина)
  • 28.03 19:59
  • 1
США назвали лучшие ракетные двигатели в мире
  • 28.03 19:58
  • 4
В ходе визита Путина в Бишкек планируется подписать документ о военной базе РФ
  • 28.03 19:50
  • 1
Военное строительство передадут в ведение некоммерческой компании
  • 28.03 19:47
  • 4
Почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит "Армату"
  • 28.03 19:30
  • 1
Опасный космос: зачем Индия сбивает спутники
  • 28.03 19:26
  • 19
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками