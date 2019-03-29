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29.03.2019
Lenta.ru

Боевой F-35B вертикально сел

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Истребитель пятого поколения КМП США F-35B Lightning II совершил вертикальную посадку на палубу универсального десантного корабля Wasp. Соответствующее видео выложил на YouTube канал AIRBOYD.

В комментарии к ролику отмечается, что "флагманский корабль Wasp дежурной десантной группы задействован в Индо-Тихоокеанском регионе для улучшения взаимодействия с партнерами и служит в качестве силы оперативного реагирования на случай наступления любых непредвиденных обстоятельств".

В октябре 2018 года самолет Королевского ВМФ Великобритании F-35B Lightning II впервые совершил вертикальную посадку с пробегом на авианосец Queen Elizabeth. Ранее истребитель совершал исключительно вертикальную посадку на авианосец.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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Страны
Великобритания
США
Продукция
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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