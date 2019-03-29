"Выводит всю технику из строя": Киев представил супероружие

Украина объявила о создании новейшего электромагнитного оружия

В Москве со скепсисом отнеслись к сообщениям Украины о создании новейшего уникального электромагнитного оружия, которое якобы способно выводить из строя любую технику. В Госдуме указали, что Украина не в состоянии сделать автомат, а под видом крылатых ракет в последнее время "показывает доработанные советские реактивные снаряды".

Украина благодаря иностранным инвестициям создала и уже начала производить электромагнитное оружие, которое способно выводить из строя любую технику - сообщило украинское оборонно-промышленное предприятие "Спецтехноэкспорт".

Все началось с того, что 4 года назад Киев начал искать иностранных инвесторов - ввиду высокой наукоемкости и значительности финансовых затрат, которые требовались для проведения разработки нового типа оружия.

В итоге украинские партнеры заключили соглашение с оборонной компанией из Индии. Привлеченные иностранные средства были направлены на создание научно-технической документации и производство опытных образцов.

"По принципу работы новое электромагнитное оружие создает мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры, которая установлена на вооружении и военной технике, или создает значительные препятствия ее штатного функционирования", - говорится в комментарии украинской компании.

Директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Балбес указал, что теперь "Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективной электромагнитного оружия"

"Такой тип вооружений использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей, однако

оно способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами.

Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты", - добавил он.

По слова Балбеса, оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны без риска нанесения вреда гражданскому населению.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек указал в этой связи, что в настоящее время Украина выступает на рынке вооружений в роли "назойливого сетевика", передает RT.

"Попросту говоря, коммивояжер с каким-то хламом, выдающий его за революционные технологические изделия. Страна не в состоянии сделать автомат, но в кратчайшие сроки разработала революционные военные изделия", - пояснил депутат.

Он добавил, что в создание Киевом новейшего уникального оружия трудно поверить, учитывая, что под видом крылатых ракет на Украине в последнее время "показывают доработанные советские реактивные снаряды".

Накануне стало известно, что украинское правительство решило передать Вооруженным силам страны контрабандные российские ракеты, изъятые в порту Одессы - об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Он уточнил, что спецслужбы конфисковали 36 зенитных ракет "земля-воздух" комплекса "Печора", предназначенных для поражения маловысотных пилотируемых и беспилотных аэродинамических целей на высоте 18-20 тыс. м.

Как рассказал глава украинского надзорного ведомства, ракеты перевозились в полном оснащении с необходимым для использования оборудованием. По мнению украинской генпрокуратуры, российская сторона планировала "контрабандой" переправить это оружие в Эритрею. Там заявили, что в этой схеме участвовали представители "Рособоронэкспорта" и украинского оборонного комплекса.

Двумя днями ранее президент Украины Петр Порошенко похвалился "смертоносным оружием", которое он передал в распоряжение ВСУ, передает НСН.

"На днях передал военным на Хмельнитчине, помимо новейших турецких боевых беспилотников, более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч", - заявил украинский лидер.

По его словам, "при необходимости" украинская армия "умело воспользуется" смертоносным "для врага" оружием. Эти слова заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал "выдумкой".

По словам российского депутата,

Порошенко сказал "бред" и все выдумал, ради улучшений позиций перед президентскими выборами в стране.

"Он старается подыграть определенной категории населения. Тем не менее, на Украину никто не покушается, так что подобная агрессивная риторика не что иное, как агония со стороны Порошенко", - добавил парламентарий.

В середине нынешнего месяца Киев озвучил намерение усилить свои ВМС американскими фрегатами типа Oliver Hazard Perry. Экс-главнокомандующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук указал, что украинским властям нужно быть реалистами - "москитный флот" из артиллерийских катеров совершенно бесполезен.

"Москитный флот обладает практически нулевой эффективностью и не может противостоять ракетным ударам с воздуха", - отметил он.

Он подчеркнул, что украинские ВМС не располагают современными противокорабельными ракетами, передает ФАН.

Рафаэль Фахрутдинов