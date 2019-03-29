Под Саратовом заступила на боевое дежурство новая РЛС

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа, радиолокационная станция "Небо-У" позволила не только ужесточить контроль воздушного пространства в зоне ответственности местных зенитно-ракетных частей, но и увеличить радиус обнаружения целей.

С помощью этой РЛС военные теперь могут оперативно засекать, снимать координаты и сопровождать в небе на дальности до 600 км различные объекты - от самолетов и беспилотников до крылатых и управляемых ракет. Она даже позволяет дистанционно определять их государственную принадлежность и осуществлять пеленгацию постановщиков активных помех. К тому же "Небо-У" работает как автономно, так и в составе системы управления дивизий и бригад.

Это далеко не единственная станция, поставленная на боевое дежурство. Ежегодно список новых РЛС пополняется несколькими объектами. Что позволило создать над территорией России сплошное радиолокационное поле, в котором не останется незамеченным ни один нарушитель.

Над РФ создано сплошное радиолокационное поле, где незаметно не пролетит ни один нарушитель

Прежде всего речь идет о радиолокационных станциях Национальной системы предупреждения о ракетном нападении семейства "Воронеж". Они расположены в разных уголках страны, работают в метровом и дециметровом диапазонах и позволяют отслеживать старты ракет практически по всему земному шару.

Немногим более года назад на боевое дежурство заступили стразу три подобные РЛС - в Орске, Барнауле и Енисейске. Они обеспечивают сплошной радиолокационный контроль воздушного пространства от юго-запада России до Тихого океана. Например, РЛС в Енисейске отслеживает все запуски баллистических ракет и траекторию полета космических объектов размером с теннисный мяч на громадной территории между Гренландией и Японией. Она способна обнаружить и сопроводить до 500 таких целей с расстояния до 6 тысяч километров.

Кроме того, расчеты "Воронежа" уже несколько лет дежурят под Калининградом и Питером, в Краснодарском крае и Иркутской области. Аналогичную станцию хотят построить в Крыму - вместе с РЛС под Армавиром она прикроет южное ракетоопасное направление.

По заказу минобороны строятся и новейшие загоризонтные РЛС "Контейнер", предназначенные для обнаружения различных воздушных целей на расстоянии более 3 тыс. километров. А в Арктике установили трассовые радиолокационные комплексы "Сопка-2". С их помощью специалисты управляют воздушным движением и контролируют полеты гражданских и военных самолетов. Каждая станция имеет круговой обзор, "видит" цели за 450 километров, даже если те летят на высоте 35 км, и точно выдает их координаты за 10 километров от точки слежения. Что очень важно, в группе летящих объектов станция может распознать тип каждого из них. То есть в случае нарушения границы подскажет зенитчикам, какую цель необходимо сбить в первую очередь.

Юрий Гаврилов