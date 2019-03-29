Чиновники будут лично отвечать за кибербезопасность

Вопросы усиления защиты информации в органах власти и персональную ответственность руководителей обсудила межведомственная комиссия Совета безопасности РФ.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в аппарате Совбеза, было принято решение о необходимости повышения персональной ответственности руководителей госорганов и органов местного самоуправления в вопросах защиты конфиденциальной информации. При этом особое внимание должно быть уделено проблематике повышения качества подготовки кадров в сфере информбезопасности и усилению контроля деятельности по защите информации.

О защите критически важных информационных объектов страны говорил на прошедшей в начале марта коллегии ФСБ Владимир Путин.

"Важно повысить безопасность национальных информационных ресурсов и прежде всего оперативно ликвидировать кибератаки на соответствующие системы органов власти, госкорпораций, операторов связи и крупных компаний, обеспечить бесперебойную работу конфиденциальной связи", - заявил глава государства.

По его данным, за три года участились случаи скоординированных кибератак. Если в 2014-2015 годах их ежегодно фиксировалось немногим более полутора тысяч, в 2016-м - 12 тысяч, в 2017-м - порядка 12,5 тысячи, а в прошлом - уже 17 тысяч.

"По сути, это хорошо спланированные, масштабные операции, способные нанести серьезный урон национальным интересам нашей страны. Мы должны быть готовы к тому, что такое кибернаступление против России будет продолжаться, а угрозы, связанные с ним, нарастать", - предостерег Владимир Путин и призвал своевременно принимать дополнительные меры по защите критической информационной инфраструктуры.

Число кибератак постоянно растет: если в 2016-м их было 12 тысяч, то в прошлом году - уже 17 тысяч

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал исключить в госструктурах работу с важной информацией на незащищенных компьютерах. По его словам, необходимо также повысить оперативность реагирования на сбои в информресурсах и исключить практику обработки информации ограниченного доступа на неаттестованных компьютерах и электронных гаджетах.

Патрушев обратил внимание на то, что российские чиновники повсеместно используют зарубежные информационные технологии, программы и оборудование. Это, по его словам, создает предпосылки для утечки информации, снижает уровень обеспечения информационной безопасности - вплоть до угрозы остановки технологических процессов и удаленной блокировки инфраструктуры органов госвласти.

Иван Егоров