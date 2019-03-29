Американской компании выделили миллиард на кибервойну

Американская аэрокосмическая и оборонная компания General Dynamics заключила контракт с командованием армии Соединенных Штатов Америки на развитие неизвестных элементов и составляющих для ведения разведывательной деятельности и кибер-войны.

Источник изображения: Пресс-служа ВС США

Предельная сумма десятилетнего контракта составит 980 миллионов долларов США. Туманная формулировка соглашения, известного как R4, обозначает его предельный срок, однако говорит, что получателей будет несколько, и получат они заказанное оборудование в неопределенном количестве с неопределенной датой поставки.

Договор включает в себя поставку нового кибер-оружия, модернизацию уже существующих систем, а также обучение персонала, предоставление документальной базы и сервисное обслуживание. Контракт должен стать основным поставщиком инновационных технологий в этой сфере в сухопутных силах ВС США.

Наша команда сотрудничает с армией более 20 лет, и мы с нетерпением ждем возможности справиться с задачей обеспечения доминирования в электронной и кибер-областях

- заявил вице-президент GD Уильям Паттерсон.

По контракту General Dynamics возглавит отраслевую группу, состоящую из компаний, занимающихся кибер-технологиями. Данная структура будет отвечать за интеграцию технологий из нескольких областей в военную сферу.