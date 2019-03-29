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29.03.2019
Военное обозрение

В США сформировано подразделение многовекторной войны будущего

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В январе американская армия сделала шаг вперед в направлении концепции т.н. многовекторных операций, создав первое подразделение, специально ориентированное на интеграцию наземных, морских, воздушных, космических и кибер-возможностей всех родов войск.

Источник изображения: Пресс-служа ВС США

Боевая единица получила название батальона разведки, информации, кибернетики, радиоэлектронной борьбы и космических операций - I2CEWS. Новый тип интеграционного подразделения будет базироваться в штате Вашингтон, на объединенной базе "Льюис-Маккорд", и будет играть ключевую роль в концепции т.н. мультидоменной целевой группы армии США. Второе подобное подразделение будет отвечать за операции в Европе.

По сути, батальон будет отвечать за тесное взаимодействие и координацию всех родов войск.

ВС США опасаются своего отставания от России, которая, по мнению военных специалистов, стала одним из лидеров в этом направлении, и последовательно претворяют в жизнь концепцию мультидоменной (многовекторной) войны. Ранее в США называли эту войну гибридной.

Реальность такова, что все формирования должны будут стать более современными, иначе они в будущем потеряют всякий смысл как боевые единицы

- заявил представитель армии США генерал Роберт Браун, в рамках выступления на Associated of Global Force Symposium.

Подразделение, подобное I2CEWS, является первым шагом к интеграции многофункциональных возможностей, которые дают подобные группы, в работу обычных подразделений. Скорее всего американская армия попытается плавно перевести все вооруженные силы на подобную систему, изначально сочетая стандартные боевые единицы и новые формирования.

Источник изображения: Пресс-служа ВС США

Бойцы первого многовекторного подразделения американской армии

По словам Брауна, первая оперативная группа армии находится на полпути к достижению задач своего четырехлетнего плана. Но конечной целью является оперативная концепция, которая позволит армии, флоту, военно-воздушным силам и корпусу морской пехоты координировать свои действия против угрозы в случае необходимости.

К примеру, корабль противника, пытающийся уклониться от атаки подводной лодки ВМФ, может зайти на мелководье одного из 25 000 островов Тихого океана, где субмарина не сможет его достать. В это случае атаку проведут наземные силы при помощи имеющегося в их распоряжении вооружения.

Подобная интеграция боевых частей может стать не меньшим сдерживающим фактором, чем обычная демонстрация силы. Главной проблемой будет определить, кто отвечает за принятие окончательных решений и несет за них ответственность, а также обеспечить слаженную работу различных подразделений.

Четыре рода войск будут работать вместе, чтобы согласовать свои процессы и системы связи, либо изменив те из них, которыми они пользуются в настоящее время, или разработав полностью новые.

По словам Роберта Брауна предпочтительным будет не создание единой вертикальной структуры с одним лицом, отдающим распоряжения, а команды профессионалов с единым пониманием целей и задач миссии.

По мнению американского командования, слаженная работа подразделений и многофункциональность подобных боевых единиц способна удержать растущую напряженность в отношениях с Китаем или Россией на уровне не выше новой холодной войны и точно не привести к Третьей мировой.

Цель состоит в том, чтобы нам никогда не пришлось сражаться (в войне "горячей")

- подвел итог генерал Браун.

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Китай
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США
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