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29.03.2019
ТАСС

Ледокол Северного флота поможет провести испытания исследовательского судна в Белом море

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Дизель-электрический ледокол Илья Муромец. Архивное фото
Дизель-электрический ледокол Илья Муромец. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Ледокол "Илья Муромец" уже совершил переход из Баренцева моря в Белое

МУРМАНСК, 28 марта. /ТАСС/. Ледокол Северного флота "Илья Муромец" в четверг совершил переход из Баренцева моря в Белое, часть которого еще покрыта льдом, для поддержки ледовых испытаний исследовательского судна "Академик Александров". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы флота.

"Ледокол перешел в Белое море. В ближайшее время его экипаж приступит к обеспечению ледовых испытаний океанографического исследовательского судна проекта 20183 "Академик Александров" в акватории Белого моря", - сообщает пресс-служба.

Дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" - головное судно проекта 21180 нового поколения, это первый за последние 45 лет ледокол, созданный для ВМФ России. Строительство головного ледокола велось с 2014 года на "Адмиралтейских верфях", торжественная церемония спуска судна состоялась 10 июня 2016 года, военно-морской флаг на судне был поднят 30 ноября 2017 года. Судно совершило первый переход с Балтийского моря в Кольский залив и прибыло на Северный флот 2 января 2018 года.

"Академик Александров" - судно усиленного ледового класса, предназначенное для проведения поисковых, подъемных и спасательных операций, буксировки, обследования затонувшей и установленной на дне техники, мониторинга районов деятельности флота, районов проведения испытаний, потенциально опасных донных объектов, исследования районов экономической деятельности и установки в них донного навигационного, контрольно-измерительного и другого оборудования.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
20180
21180
СФ
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