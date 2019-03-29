Седьмой модернизированный летающий радар А-50У передадут ВКС в 2021 году

Работы по модернизации ведут предприятия концерна "Вега" холдинга "Росэлектроника"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Предприятия концерна "Вега" холдинга "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") ведут работы по модернизации седьмого самолета-локатора А-50 до уровня А-50У. Эта машина будет передана заказчику - Воздушно-космическим силам России - в 2021 году, сообщили в четверг в пресс-службе Ростеха со ссылкой на генерального директора концерна "Вега" Вячеслава Михеева.

"В настоящее время нашими предприятиями ведутся работы по модернизации седьмого самолета А-50 до уровня А-50У. Он будет передан заказчику в 2021 году", - сказал Михеев.

Ранее в четверг в пресс-службе Ростеха сообщили, что концерн "Вега" и АО "ТАНТК им. Г. М. Бериева" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) передали в эксплуатацию Воздушно-космическим силам России шестой модернизированный самолет-локатор А-50У.

Самолет А-50У предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.