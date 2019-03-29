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29.03.2019
РИА Новости

"Ильюшин" подтвердил допуск Ил-112В к летным испытаниям

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Эскиз самолета Ил-112В
Эскиз самолета Ил-112В.
Источник изображения: © Фото : ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Авиационный комплекс им. Ильюшина подтвердил информацию о допуске новейшего транспортника Ил-112В к летным испытаниям, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее источник сообщил агентству, что методический совет дал разрешение на начало летных испытаний новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В, его полет, по данным собеседника агентства, состоится в ближайшие дни.

"Да, разрешение есть", - сказали в пресс-службе.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года.

Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.

На сегодняшний день первый самолет Ил-112В (0101) передан на летно-испытательную станцию ПАО "ВАСО" и готовится к первому полету.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
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