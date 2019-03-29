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29.03.2019
Военно-промышленный курьер

На Северном флоте "Калибрами" стреляют уже с места стоянки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Одна из атомных субмарин Северного флота успешно запустила крылатые ракеты "Калибр" прямо от причальной стенки базы без выхода в открытое море.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ России.

Атомная подводная лодка "Северодвинск" участвовала в эксперименте, призванном выяснить способность субмарин выполнить боевую задачу без выхода в открытое море. По итогам ракетных стрельб принято решение включить такое упражнение в программу обязательной боевой подготовки.

Представители командования ВМФ пояснили, что ранее такие ракетные стрельбы были невозможны, так как пришвартованная подводная лодка не могла запустить часть своих технических систем.

Многоцелевая атомная подлодка "Северодвинск" является первым кораблем проекта 885 "Ясень", вошедшим в боевой состав флота. Субмарины этого типа несут крылатые ракеты "Калибр", противокорабельные сверхзвуковые ракеты "Оникс", а также предназначены для использования гиперзвуковых ракет "Циркон", перехватывать которые не может ни одна из существующих систем ПВО.

 

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Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
Военные учения
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
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