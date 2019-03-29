На Северном флоте "Калибрами" стреляют уже с места стоянки

Одна из атомных субмарин Северного флота успешно запустила крылатые ракеты "Калибр" прямо от причальной стенки базы без выхода в открытое море.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ России.

Атомная подводная лодка "Северодвинск" участвовала в эксперименте, призванном выяснить способность субмарин выполнить боевую задачу без выхода в открытое море. По итогам ракетных стрельб принято решение включить такое упражнение в программу обязательной боевой подготовки.

Представители командования ВМФ пояснили, что ранее такие ракетные стрельбы были невозможны, так как пришвартованная подводная лодка не могла запустить часть своих технических систем.

Многоцелевая атомная подлодка "Северодвинск" является первым кораблем проекта 885 "Ясень", вошедшим в боевой состав флота. Субмарины этого типа несут крылатые ракеты "Калибр", противокорабельные сверхзвуковые ракеты "Оникс", а также предназначены для использования гиперзвуковых ракет "Циркон", перехватывать которые не может ни одна из существующих систем ПВО.