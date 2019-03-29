"Русские витязи" показали возможности Су-30СМ на авиасалоне в Малайзии

На международном авиасалоне LIMA-2019 в Малайзии экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" впервые продемонстрировали сверхманевренные возможности многоцелевого истребителя Су-30СМ.

Во время своего выступления летчики Воздушно-космических сил выполнили комплекс фигур высшего пилотажа, включая боевые развороты, виражи с использованием управляемого вектора тяги самолета.

Полноценная воздушная программа "Русских витязей" включала в себя демонстрацию фигур, таких как "бочка", "вираж", "петля Нестерова" и других в составе группы из четырех самолетов на интервалах и дистанциях 1 и 3 метра соответственно.

В завершение программы ведущий пилотажной группы выполнил боевое маневрирование, продемонстрировав управляемость самолета на закритичных углах атаки.