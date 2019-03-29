На законных основаниях: Кремль рассказал о военных в Венесуэле

В МИД РФ оценили сообщения о планах России создать в Венесуэле военную базу

Сотрудничество между Москвой и Каракасом строится на договорах с легитимным правительством Венесуэлы. Так в Кремле объяснили прибытие в Каракас самолетов Ан-124 и Ил-62 с 99 военнослужащими Вооруженных сил России и 35 тоннами груза на борту. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы и пригрозил решительными действиями.

Российские военные находятся в Венесуэле на совершенно законных основаниях, в отличие от американских советников - так помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Россия должна уйти из Венесуэлы.

Ушаков напомнил, что сотрудничество между Москвой и Каракасом строится в рамках нормальных отношений с легитимным правительством Венесуэлы и напомнил, что по этому поводу накануне сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА "Новости".

"Мне кажется, неплохо сказала Захарова: пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются", - подчеркнул помощник главы российского государства.

По данным агентства Reuters, в субботу, 23 марта, в Каракасе приземлились два самолета российских военно-воздушных сил, на борту которых находилось около 100 российских военнослужащих. Правительство США считает, что в состав прибывшей делегации входят спецназ и служащие войск кибербезопасности.

По данным газеты El Comercio, 99 военнослужащих Вооруженных сил России и 35 тонн груза прибыли на самолетах Ан-124 и Ил-62 в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара в Венесуэле.

Делегацию возглавляет начальник Главного организационно-мобилизационного управления Р“РµРЅРµСЂР°Р"СЊРЅРѕРіРѕ С€С‚Р°Р±Р° Р’РЎ Р Р¤ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

"По пути в Венесуэлу самолеты сделали две пересадки - в Дамаске и Дакаре", - говорилось в статье.

В аэропорту военных из России встречали глава отдела международных связей и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, представитель Национальной гвардии Эдгар Колина Рейес и члены российского посольства в Каракасе, передает ФАН.

Реагируя на происходящее, Трамп потребовал от России вывести своих военных из Венесуэлы и предупредил, что Вашингтон приемлет "все варианты" решения этого вопроса.

"Россия должна уйти", - сказал глава Белого дома журналистам в Овальном кабинете, где он встретился с Фабианой Розалес - женой самопровозглашенного лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

На вопрос, как он заставит российские войска уйти, американский лидер ответил: "Посмотрим. Все варианты открыты".

В этой связи представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что Россия и Венесуэла взаимодействуют в рамках закона, а заявление о "военном вторжении" РФ в республику являются политически ангажированным. Захарова особо подчеркнула, что Россия и Венесуэла развивают взаимодействие в строгом соответствии с Конституцией Боливарианской республики.

"Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между РїСЂР°РІРёС‚РµР"СЊСЃС‚РІРѕРј Р Р¤ и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве",

- сказала дипломат, напомнив, что документ был подписан в мае 2001 года.

По ее словам, дополнительного одобрения со стороны Национальной ассамблеей Венесуэлы по развитию двустороннего ВТС, не нужно. Захарова добавила, что действия США ведут к дестабилизации Венесуэлы.

"Мы видим последовательную череду действий, направленных на дестабилизацию обстановки, введение санкций против финансового, нефтяного, золотодобывающего секторов, внесение раскола в общество, вооруженные силы", - подчеркнула сотрудник МИД РФ.

Она отметила, что "все это намеренное провоцирование хаоса, распада страны, в результате которого может просто не оказаться победителей".

Также Мария Захарова заявила в четверг, что не слышала о каких-либо планах по размещению в Венесуэле российской военной базы. "Я в первый раз слышу относительно баз в Венесуэле", - сказала Захарова в эфире "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, будет ли Россия размещать военные базы в Венесуэле.

"Где ведутся такие дискуссии? В telegram-каналах? Я не знаю, не видела никакой дискуссии на тему относительно наших баз", - цитирует РИА "Новости" представителя МИДа.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев же предложил США на собственном примере показать, как это делается, и уйти из стран, где им "делать точно нечего".

"Список стран вне западного полушария, где США точно делать нечего, займет слишком много места", - добавил сенатор.

Вскоре палата представителей конгресса США единогласно проголосовала за законопроект, который предполагает, что американские власти будут "бороться" с влиянием России в Венесуэле.

Нижняя палата конгресса приняла "Закон о борьбе с угрозой России и Венесуэлой" после сорокаминутного обсуждения. Документ утверждает, что Россия поддерживает тесные контакты с венесуэльскими властями, в частности, с Николасом Мадуро, передает НСН.

После принятия законопроекта государственный секретарь обязан в течение четырех месяцев публично выступить перед конгрессом с докладом о сотрудничестве России и Венесуэлы, в котором должна содержаться оценка "опасности" такого сотрудничества.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в этой связи указал, что американская сторона отстаивает свои национальные интересы за счет других стран.

"Со стороны США на данный момент мы наблюдаем уже неприкрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы", - заявил парламентарий.

Он добавил, что законопроект свидетельствует о желании США контролировать регион. При этом Венесуэла представляет интерес для американской стороны из-за нефтезапасов, также подчеркнул депутат.

Интересно, что в самой Америке также нет единодушия в отношении внешней политики Вашингтона. Так, делегация американской антивоенной коалиции (UNAC) приехала в Венесуэлу и приняла участие в демонстрации в поддержку действующего президента страны Николаса Мадуро.

"Сейчас в фокусе агрессии Штатов оказалась Венесуэла, потому мы объединяем оппозицию против этих нападок на другое государство. Большинство людей в Америке выступают против войны. Но у нас очень сильна пропаганда: новостные медиа показывают одну сторону происходящего, но никогда не показывают другую", - пояснял глава делегации Джо Ломбардо.

Самопровозглашеный лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что планирует начать 6 апреля "тактические действия" по свержению действующего президенты страны Николаса Мадуро. По его словам, 6 апреля пройдет операция под названием "Свобода".

"В этот день мы должны быть готовыми и организованными с уже сформированными комитетами помощи и свободы", - написал Гуайдо в твиттере.

При этом он не уточнил, что именно планирует делать оппозиция.

Рафаэль Фахрутдинов