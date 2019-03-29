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29.03.2019
Военное обозрение

В МИД заявили об отсутствии договоренностей по малайзийскому "Боингу"

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В ходе трехсторонних консультаций России, Нидерландов и Австралии в связи с катастрофой в небе над Донбассом малайзийского "Боинга" никаких договоренностей достигнуто не было. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

По словам Захаровой "стороны ни о чем не договорились". Россия в ходе прошедших консультаций пыталась привлечь внимание западных экспертов к имеющимся в ее распоряжении материалам по расследованию обстоятельств катастрофы самолета, однако в очередной раз ничего не смогли добиться.

Ранее сообщалось о начале трехсторонних консультаций на экспертном уровне представителей России, Нидерландов и Австралии по установлению обстоятельств авиакатастрофы малайзийского "Боинга". Стороны договорились, что консультации будут носить конфиденциальный характер, поэтому информации по итогам встреч крайне мало.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко накануне сообщил, что договоренностей о проведении следующей трехсторонней встречи "пока нет".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ходе трехсторонних консультаций будет рассматриваться не "признание юридической ответственности России за катастрофу", а весь комплекс вопросов, связанных с этим инцидентом и имеющих принципиальное значение для установления истинных причин".

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Страны
Австpалия
Малайзия
Нидерланды
Россия
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