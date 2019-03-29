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29.03.2019
ТАСС

Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В

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Источник изображения: © Артур Саркисян/ТАСС

Этот самолет будет способен переносить до 5 т груза

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".

"Получено разрешение на первый полет военно-транспортного Ил-112В", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС сообщал, что самолет совершит первый полет в конце марта - начале апреля.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. По заявленным тактико-техническим характеристикам, он будет способен переносить до 5 т груза. Турбовинтовой Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

Первый полет самолета неоднократно переносился на более поздний срок.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
Ил
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